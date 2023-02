Disney +, Netflix e Star +: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "On My Block" e "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre", confira as opções!

Netflix

"On My Block" seguia um grupo de quatro amigos crescendo em uma parte fictícia, mas perigosa de Los Angeles, conhecida como Freeridge. Juntos, eles aprendem a evitar a violência de gangues, encontrar dinheiro misterioso escondido e confiar um no outro.

Disney +



A história da sequência acompanha o luto dos familiares e amigos próximos de T'Challa (interpretado Chadwick Boseman) após sua morte causada por uma doença desconhecida até então. Um ano após o trágico evento, os líderes de Wakanda tentam cuidar e proteger a nação fragilizada, mas outros países próximos pressionam o atual governo a compartilhar o valioso mineral Vibranium.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Destemida



O Lobo Viking



Bloodshot



Make My Day



Classes - Temporada 1



Gunther: O Cachorro Milionário



On My Block: Freeridge - Temporada 1



Detetive Conan: Hanzawa, o Culpado



A Volta ao Mundo em 80 Dias: Uma Aposta Muito Louca



Disney +

Zog e os Doutores Voadores



Pantera Negra: Wakanda Para Sempre



The Bad Batch - Temporada 2



Sobrevivente Primitivo: Os Andes - Temporada 1



Família Radical: Maior e Melhor - Temporada 2



A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História - Temporada 1



Star+

MIB – Homens de Preto III



Dahl e Potter: Um Encontro Mágico



Canibal - Temporada 1



Homens com Missão - Temporada 1



Férias na Prisão - Temporada 12



Policiais Assassinos - Temporada 1



O Herdeiro: A Dinastia do Freestyle - Temporada 1



Tokyo Revengers - Temporada 2



