Streamer arrecada R$20 mil para ONGs de acolhimento a pessoas trans

A brasileira Wanessa Wolf, uma das streamers de maior destaque na área, arrecadou cerca de R$20 mil que serão direcionados às ONGs e iniciativas que acolhem pessoas trans. A ação aconteceu na noite desta quarta-feira, 8, durante transmissão do jogo “Hogwarts Legacy”.

Com mais de 167 mil inscritos em seu canal do Youtube e cerca de 185 mil seguidores no Facebook, Wanessa decidiu jogar o videogame, apesar dos posicionamentos transfóbicos da autora da saga Harry Potter, para arrecadar fundos que serão encaminhados para instituições que promovem apoio e suporte as pessoas trans, como a Casa Florescer, em São Paulo.

Na ocasião, a youtuber convidou outros streamers brasileiros para contribuir com a causa. Cellbit, Alanzoca, Malena, além de outros influencers, também arrecadaram doações para as iniciativas.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Amores, parte do dinheiro arrecadado(10k) já foi doado para casa florescer, que inclusive estão com projeto de abrir a segunda casa, a chave pix da casa ta na thread, podem continuar apoiando a causa. O a outra parte do dinheiro vou doar para outra casa amanhã. https://t.co/fJ0S1s6wxe pic.twitter.com/NNQvK4kvy2 — Wanessa Wolf (@wanessaw0lf) February 8, 2023

Tags