Casa Amarela abre inscrições para curso básico de Fotografia

Curso Básico de Fotografia da Casa Amarela Eusélio Oliveira está com inscrições abertas; os interessados terão aulas práticas e teóricas com o fotógrafo e professo Fernando Jorge

Com foco no desenvolvimento do ensino de fotografia, a Casa Amarela Eusélio de Oliveira abre inscrições para a formação de duas turmas do curso Básico de Fotografia. As inscrições iniciam nesta terça-feira, 7, e vão até dia 6 de março.

O curso será ministrado pelo fotógrafo e professor de fotografia Fernando Jorge, com aulas ocorrendo nas terças, quartas e quintas-feiras, a partir do dia 7 de março, até 2 de maio. Na ocasião, os alunos terão acesso aos conhecimentos básicos sobre o universo fotográfico, alternando entre aulas teóricas e práticas fotográficas.

Para participar do curso de Fotografia, é preciso pagar uma taxa de inscrição no valor de R$400 à vista, podendo ser pago via Pix, depósito ou transferência bancária. Já para pagamentos no cartão de crédito, o valor é de R$450, com possibilidade de parcelamento em até três vezes.

Curso Básico de Fotografia

Com Fernando Jorge

Onde: Casa Amarela Eusélio de Oliveira (avenida da Universidade, 2591 - Benfica)

Quanto: R$400

Inscrições: a partir desta terça-feira, 7, até dia 6 de março; via formulário on-line

Mais informações: (85) 3366.7772 e e-mail [email protected]



