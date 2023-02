Escritora recebe carta de detento em São Paulo e se emociona

A escritora paraense Monique Malcher foi surpreendida ao receber uma carta inusitada. Em sua conta no Twitter nesta quinta-feira, 9, ela compartilhou a mensagem escrita por um detento da Penitenciária II Dr. José Augusto Salgado, localizada no município de Tremembé, em São Paulo.

“Chegou uma carta. Me causou curiosidade porque ela veio da Penitenciária de Tremembé. Ronaldo começou a carta me contando sobre o Enem e acertou quando disse que me surpreenderia ao saber que 'Flor de Gume' adentrou os portões da penitenciária e chegou até ele”, contou a escritora.

Na carta, o presidiário identificado como Ronaldo elogia o livro “Flor de Gume’’, lançado pela artista em 2020. Ele diz ter tido acesso à obra através de uma doação da ONG SP leituras.

“Não vou comentar pois ainda estou abismado e não tenho conhecimento nem repertório para isso, resumo que o livro é maravilhoso e a sua forma de escrever chega me fazer corar de vergonha, pois eu tenho esse sonho de também escrever e conseguir me expressar através de textos, palavras”, revela o leitor.

Carta escrita por Ronaldo e enviada a Monique Malcher (Foto: Reprodução/Internet)



A história de Flor de Gume

Com prosa poética, “Flor de Gume” reúne 37 contos e aborda “uma passagem de carro pelas ruas e pelas águas do Pará, traz à tona as dores de meninas, mães e avós”. Ronaldo aproveitou para relatar uma iniciativa de acesso à leitura que acontece na penitenciária.

“Aqui no presídio temos um pequeno projeto cultural chamado 'Café Literário' onde procuramos aprender, discutir e disseminar literatura, e produzimos alguns contos e poesias também”, cita, e aproveita para convidar Monique.

“Li na contra capa do teu livro que você estuda ou incentiva mulheres na literatura e quadrinhos, daí tive o ímpeto e ousadia de escrever para parabenizar e de humildemente pedir apoio caso você possa e queira estender teu projeto até aqui, ainda que de forma remota”, apela.

Nas redes sociais, Monique declarou estar emocionada e indicou os próximos passos. “Ronaldo ainda não sabe, mas vou responder a carta e enviar outras coisas para ele. Um escritor que no momento reside em Tremembé e tem muitos sonhos”, finaliza.



