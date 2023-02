Guta Stresser relembra briga com Pedro Cardoso: "Página virada"

Toda família tem brigas, e na série "A Grande Família", da TV Globo, não era diferente. Guta Stresser, intérprete de Bebel, relembrou a treta que teve com Pedro Cardoso, que dava vida a Agostinho Carrara, durante parte das gravações da atração.

"A gente não passou anos se odiando não. Foi uma briga pontual horrorosa que infelizmente acabou com uma amizade de muitos anos. Isso é página virada, é vida que segue", contou ao Uol.

Guta já chegou a confidenciar em entrevistas passadas que sofreu assédio moral no set, com Pedro tendo feito acusações sobre ela. No programa "Sensacional", da RedeTV!, a atriz disse que briga com o colega começou em 2012, dois anos antes de "A Grande Família" chegar ao fim na programação da Globo.

Apesar disso, a eterna Bebel é enfática ao dizer que "é claro que o elenco [da série] não se odiava.

"É muito gostoso quando a gente se reencontra, surgem algumas boas lembranças. A gente até combina alguns encontros. Aniversário de um, lançamento de outro, ou teatro. Mas não fazemos reuniões de tempos em tempos não. Nós conversamos, nos assistimos e nos amamos", conta.

