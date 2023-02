Marília Pêra 80 anos: saiba onde assistir aos filmes da atriz

Um dos grandes nomes da atuação nacional, Marília Pêra completaria 80 anos no último dia 22 de janeiro. Falecida em dezembro de 2015, Marília era, além de atriz, bailarina, coreógrafa, cantora e diretora, tendo conquistado diversos prêmios durante toda a sua carreira.

Nascida em 22 de janeiro de 1943, no Rio de Janeiro, a atriz participou de mais de 20 filmes, atuou em mais de 50 peças de teatro e esteve presente no elenco de mais de 30 novelas e minisséries das emissoras Globo, Tupi, Manchete e Bandeirantes.

Dentre as atuações relevantes em filmes e séries, algumas produções com Marília Pêra podem ser assistidas nas plataformas de streaming e on-line no Youtube. Confira listagem:

O Rei da Noite (1975)

Nos anos 40, Tezinho sofre uma grande reviravolta em sua vida quando descobre que sua noiva precisará se mudar para tratar de uma grave doença cardíaca. Sem notícias e quase sem esperanças, Tezinho torna-se um boêmio, envolvendo-se com duas irmãs de uma amiga de sua mãe, mas acaba se casando com uma geniosa mulher, com quem briga o tempo todo.

Dirigido por Hector Babenco, conta com Cleber Afonso, Cristina Pereira, Dorothée Marie Bouvyer, Emilio Fontana, Gledi Marise, Isadora Faria, Ivete Bonfá, Márcia Real, Maria Roccio, Paulo José, Vick Militello no elenco.

Onde assistir: Globoplay

Pixote: A Lei do Mais Fraco (1981)

Pixote é um menino de São Paulo que vai parar num reformatório. Lá, acaba se unindo a Dito, Lilica, Chico e Fumaça. Os jovens passam por dificuldades e se perguntam: haveria uma saída para eles?

Com Fernando Ramos da Silva, Jorge Julião e Elke Maravilha no elenco.

Onde assistir: Globoplay e Youtube

Bar Esperança - O Último Que Fecha (1983)

O Bar Esperança é o ponto de encontro de todos. Para lá vão religiosamente Ana (Marília Pêra), atriz de teatro e televisão casada com Zeca (Hugo Carvana), autor de peças que se demite da televisão por não aguentar mais o esquema imposto; o artista plástico Valfredo Salvador (Anselmo Vasconcelos); o jornalista boêmio lvan Guerra (Nelson Dantas); Profeta (Wilson Grey), também jornalista; a pesquisadora Nina (Louise Cardoso) e também Cabelinho (Paulo César Pereio), Cotinha (Sylvia Bandeira), Tuca (Luiz Fernando Guimarães), Passarinho (Antônio Pedro) além de Dona Esperança (Thelma Reston), a dona do bar.

Dirigido por Hugo Carvana, com Paulo César Pereio e Sylvia Bandeira e Maria Gladys no elenco.

Onde assistir: Youtube, Prime Video e Vivo Play

Dias Melhores Virão (1989)

Maryalva (Marília Pêra) é uma dubladora que sonha em se tornar uma estrela de Hollywood. Em seus devaneios, realidade e fantasia se misturam e ela conversa com, entre outros, o fantasma de um namorado morto, ainda jovem, num acidente de moto e a estrela da comédia americana a qual ela dubla.

“Dias Melhores Virão” tem direção de Cacá Diegues e conta com Rita Lee, Zezé Motta, Marilu Bueno, Paulo José e José Wilker no elenco.

Onde assistir: ClaroTV e Youtube

Tieta do Agreste (1996)

Aos 17 anos de idade, Tieta viveu aventuras amorosas que escandalizaram a população de Santana do Agreste, o que motivou seu pai a expulsá-la de casa. Longe da família, Tieta enviava ajuda financeira ao pai e às irmãs, Tonha e Perpétua. Vinte e seis anos após ter sido expulsa, Tieta retorna a Santana do Agreste com sua enteada. A presença de Tieta na cidade transforma por completo a pacata cidade, ainda mais quando ela se envolve com o próprio sobrinho.

“Tieta do Agreste” foi adaptado do clássico literário de Jorge Amado. Conta com direção de Cacá Diegues e conta com Sônia Braga e Cláudia Abreu no elenco.

Onde assistir: Globoplay

Central do Brasil (1998)

Dora escreve cartas para analfabetos na Central do Brasil. Uma de suas clientes tenta reaproximar o filho do pai. Mas ela morre, e Dora acolhe a criança, partindo em busca do pai.

Dirigido por Walter Salles, com Caio Junqueira, Fernanda Montenegro, Matheus Nachtergaele, Othon Bastos, Otávio Augusto, Soia Lira, Stela Freitas, Vinícius De Oliveira.

Onde assistir: Prime Video, Globoplay e Apple TV

Polaróides Urbanas (2008)

Uma jovem em conflito com a mãe, uma terapeuta incapaz de resolver seus problemas, uma dona de casa de classe média que não consegue mais sonhar, uma atriz consagrada cuja carreira está em decadência e uma mulher que, sem querer, foi escolhida como mãe da filha de sua patroa. As vidas destas mulheres e seus respectivos maridos, namorados e amigos se cruzam no Rio de Janeiro.

“Polaróides Urbanas” é dirigido por Miguel Falabella e conta com Arlete Salles, Natália do Valle, Otávio Augusto e Marcos Caruso no elenco.

Onde assistir: Globoplay, Prime Video e Youtube

