Cleonice Berardinelli é homenageada em plataforma de streaming

Nesta quinta-feira, 2, a plataforma de streaming Curta! irá exibir o documentário “Cleo”, que narra a vida e a trajetória de Cleonice Berardinelli, escritora e referência em estudos da Língua Portuguesa, que faleceu na última terça-feira, 31 de janeiro.

Ocupando a cadeira de número 8 da Academia Brasileira de Letras (ABL), Cleonice era, aos 106 anos de idade, a integrante mais antiga em atividade da Instituição. Conhecida como Dona Cleo, a intelectual foi responsável por obras como “Antologia do Teatro de Gil Vicente” (1971), “Fernando Pessoa. Obras em prosa” (1975) e “Sonetos de Camões” (1980).

Dirigido por Guilherme Begué, “Cleo” será exibido na plataforma de streaming Curta!On nesta quinta-feira, 2, às 20h30min, sendo também exibido no sábado, 4, às 11 horas, e no domingo, 5, às 20 horas. O documentário também poderá ser assistido nos canais 75 da Oi TV, 664 da Vivo Fibra, e no canal 556 da NET e Claro TV.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags