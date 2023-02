Espetáculo "O brasil é meu abismo", do Coletivo WE, tem apresentações gratuitas ´nos dias 1 e 2 de fevereiro

O que é ser brasileiro? Quais as narrativas não contadas pela história oficial do País? Essas são algumas questões que norteiam a performance “O brasil é meu abismo”, do Coletivo WE. Com exibições gratuitas, é apresentado nesta quarta-feira, 1º, e quinta-feira, 2, ambos com duas sessões às 17h e às 19h.

No centro do palco, o ator e performer Waldírio Castro alia experimentação performática com a música, a vídeo-performance e registros audiovisuais de acontecimentos políticos e sociais brasileiros.

"Quem descobriu o Brasil não foi Cabral! Por trás da história que a história não conta há muito para se gritar e cantar. Em um Brasil sem sindico, sem justiça, sem presidente.... Alô Alô Salvem o Brasil. Que país é esse? Alô Alô Salvem o Brasil", sintetiza a sinopse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A peça já esteve em cartaz em Fortaleza no Porto Dragão e na Rede Cuca. O assassinato da vereadora Marielle Franco, em março de 2018, e o vazamento de óleo nas praias do Nordeste, em 2019, estão entre os temas tratados.

Dirigido por Eduardo Bruno, com direção musical de Kerensky Barata e o figurino de Zé Filho, entre as propostas da peça está provocar a reflexão sobre as "expectativas para o país e para repensar o passado como formulação de futuros menos opressores para a população historicamente minorizada".

Sobre o assunto Curso gratuito de acessibilidade cultural está com inscrições abertas

Marte Um é o melhor filme brasileiro, segundo críticos cearenses

Espetáculo “O brasil é meu abismo”

Quando: quarta-feira, 1 e quinta-feira, 2 de fevereiro, das 17h e às 19h

Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)

Entrada gratuita mediante apresentação de documento oficial com foto

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags