O ator britânico Regé-Jean Page, de 34 anos, é o homem mais bonito do mundo, segundo a ciência. O cirurgião plástico Julian De Silva concluiu, a partir de pesquisa, que o artista tem um rosto 93,65% simétrico para a Proporção Áurea.

Outros famosos também estão na lista, como o ator de Thor, Chris Hemsworth, com 93,53%, Michael B. Jordan na casa dos 93,46%, e o cantor Harry Styles, com 92,3%. A lista foi divulgada pelo jornal britânico Metro.

O cirurgião chegou aos resultados a partir de técnicas de mapeamento computadorizado. O objetivo da pesquisa, segundo ele, é "resolver o mistério do que torna alguém fisicamente bonito" e que o ator teria ficado em primeiro lugar devido "seu rosto bonito e seus lindos olhos castanhos", além do posicionamento e o espaçamento entre os olhos de Jean Page.

Quem é Regé-Jean Page?

Natural de Londres, na Inglaterra, Jean Page cresceu em Harare, no Zimbábue, até voltar à terra natal para cursar o ensino médio. Na escola descobriu o talento para atuar e seguiu carreira, aparecendo nas telas pela primeira vez em "The History Boys e Merchant Of Venice ao lado de Jonathan Pryce".

Desde então atuou em grandes produções, como na minissérie "Roots", da History Channel, "For the People", no filme "Mortal Engines", até chegar a produção da Netflix " Bridgerton".

