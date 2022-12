Paul Di'Anno e Noturnall fazem show em Fortaleza e Juazeiro em 2023

O ex-vocalista do Iron Maiden e a banda paulistana fazem turnê pelo Brasil entre janeiro e março de 2023, contando ainda com a presença da banda Eletric Gipsy

Um grande evento para fãs de rock e heavy metal está agendado para os primeiros meses de 2023. Entre janeiro e março, uma super turnê que passa por diversas cidades brasileiras vai reunir o cantor Paul Di'Anno, reconhecido pelos anos à frente do Iron Maiden, e as bandas Noturnall e Eletric Gipsy.

São mais de 30 shows, começando por Fortaleza no dia 27 de janeiro, no Armazém, e encerrando dia 12 de março em Aracaju, no Chê Music Bar. Juazeiro do Norte também recebe o trio de atrações no dia 7 de março, no Porão do Rock (Confira abaixo a lista completa de datas da turnê). Os ingressos custam R$125 (meia entrada pista) e R$250 (inteira pista). Tem também a opção de Meet&Greet (R$600), com direito a encontro com Di'Anno e brindes de poster oficial, camiseta exclusiva e credencial oficial da turnê.

Retorno aos palcos

A turnê acontece após oito anos de Paul Di'Anno afastado dos palcos. O cantor inglês, de 64 anos, passou por uma cirurgia nos joelhos, depois de anos andando em cadeira de rodas. O músico, que já trabalhou como açougueiro e cozinheiro e já era fã de Ramones, Clash e outros grupos punks, entrou para o Iron Maiden no fim dos anos 1970, quando gravou os primeiros discos da banda. Emocionado com essa volta aos palcos, ele já garantiu que o repertório de sua fase no Iron estará na turnê brasileira.



Além de Di'Anno, os shows vão contar com duas bandas brasileiras marcantes da cena heavy. Uma delas é o Noturnall, que apresenta o seu quarto trabalho, "Cosmic Redemption". Formada em 2013 por ex-integrantes do Shaman, a banda paulista conta com Thiago Bianchi (voz), Henrique Pucci (bateria) e Saulo Xakol (baixo), além da participação especial do guitarrista Leo Mancini

Dentre os feitos do Noturnall estão: três participações no Rock in Rio; ser uma das únicas bandas do mundo a ter no palco uma bateria que gira 360º ficando totalmente de cabeça para baixo; turnês pelo mundo todo junto com bandas como Disturbed, Sons of Apollo, Adrenaline Mob, Sepultura, Angra, entre outras; ser a primeira banda brasileira a gravar um DVD na Rússia; entre outros.

Outro convidado da turnê é a banda Eletric Gipsy, formada em Belo Horizonte por Guzz (voz), Nolas (guitarra), Pete (baixo) e Robert Zimmerman (bateria). O primeiro trabalho do quarteto foi lançado em 2021 e teve ótima recepção da crítica e do público. Um novo EP está sendo aguardado para 2023, mas já entra no repertório dos shows com Paul Di'Anno.

Confira as datas e locais dos shows de Paul Di'Anno, Noturnall e Eletric Gipsy:



27.01.23 – Fortaleza (Armazém)

28.01.23 – Recife (Estelita)

29.01.23 – Salvador (30 Segundos)

31.01.23 – Brasília (Toinha)

01.02.23 – Goiânia (Bolshoi)

02.02.23 – Rio de Janeiro (Agyto)

04.02.23 – São Paulo (Carioca Club)

05.02.23 – Belo Horizonte (Mr Rock)

06.02.23 – São José dos Campos (Em breve)

08.02.23 – Florianópolis (Célula Showcase)

09.02.23 – Curitiba (Jokers)

11.02.23 – Vila Velha (Correria)

12.02.23 – Ipatinga (Garajão)

14.02.23 – Juiz de Fora (Cultural Bar)

15.02.23 – Divinópolis (Zeppelin)

16.02.23 – Uberlândia (Seu Rosa)

18.02.23 – Cuiabá (Caverna's Bar)

19.02.23 – Campo Grande (Blues Bar)

21.02.23 – Maringá (Tribo's)

23.02.23 – Porto Alegre (CIEE)

25.02.23 – Limeira (Mirage)

26.02.23 – Santos (Arena Club)

28.02.23 – Boa Vista (174 Pub)

02.03.23 – Manaus (O Condado)

03.03.23 – Belém (Botequim)

04.03.23 – São Luis (The Music Hall)

06.03.23 – Teresina (Bueiro do Rock)

07.03.23 – Juazeiro do Norte (Porão Rock)

08.03.23 – Natal (Whiskritório)

10.03.23 – João Pessoa (After Pub)

11.03.23 – Maceió (Tanque Cheio)

12.03.23 - Aracaju (Chê Music Bar)



Ingressos e mais informações: www.esteticatorta.com

