Bruna Linzmeyer não renova contrato com a Globo, após 12 anos

Tendo estreado em 2010 na Globo, Bruna Linzmeyer não renova contrato com a emissora, mas afirma: "Até já, Globo"

Após 12 anos de sua estreia na Globo, Bruna Linzmeyer não renovou o contrato com a empresa para outros trabalhos. Tendo estreado com a personagem Tatiana em “Afinal, o Que Querem as Mulheres”, 2010, a atriz finalizou os projetos atuando como Madeleine na primeira fase de "Pantanal", em 2022.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a artista não aceitou a proposta da emissora de estender o vínculo por mais dois anos. Bruna teria a intenção de se dedicar mais ao cinema e com isso o receio da falta de tempo para as novelas e séries.

A atriz de 30 anos confirmou a saída da Globo em um post nas redes sociais, deixando claro que voltará para a televisão em breve. "Nunca sonhei ser atriz, mas sonhei absolutamente tudo que esse ofício me traz. Mal sabia eu o imenso brilho no coração que ser artista me traria, quantos mundos conheceria, quanta gente", comentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ela acrescenta: "A mágica da televisão está grudada na minha retina e sempre vou me sentir em casa nessa empresa. Já, já, estarei nervosa, caracterizada e prestes a entrar naqueles estúdios de novo. Olho pro futuro, animada com o que virá e muito grata pela história que me trouxe até aqui. Uma história que segue sendo escrita. Muito obrigada pela oportunidade de trabalhar, pela dignidade que existe. Até já, Globo".

Relembre a trajetória de Bruna Linzmeyer

Bruna é conhecida por diversos papéis na emissora, como em “Insensato Coração”, 2011; “As Brasileiras”, 2012; e "Gabriela", 2012. Ganhou muito destaque como a autista Linda em “Amor à Vida”, 2013. Fez ainda “Meu Pedacinho de Chão”, 2014, “A Regra do Jogo” 2015, “A Força do Querer”, 2017 e “O Sétimo Guardião”, 2018.

Com o fim da política de contratos fixos para elenco, a emissora pretende enxugar a folha de pagamento e evitar que atores recebam salários sem estar trabalhando. Assim, os artistas atuam com vínculo por obra específica na Globo e ficam livres para aceitar outras propostas no mundo televisivo.

Sobre o assunto Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 16/01/23

Cássia Kis: Globo não renova contrato com atriz após Travessia

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags