Edital para Pontos de Cultura segue aberto até 23 de janeiro

Voltado para entidades e coletivos, inscrições para o edital dos Pontos de Cultura são feitas via Mapa Cultural do Ceará

Promover a produção e difusão cultural nos territórios cearenses é um dos pilares do edital de certificação dos Pontos de Cultura no Ceará, promovido pela Secult-CE. Ancorado na Lei Estadual Cultura Viva, a iniciativa está com inscrições abertas até 23 de janeiro para entidades e coletivos de todo o Estado.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Mapa Cultural por Entidades (pessoa jurídica) e os Coletivos Culturais (representados por pessoa física). "Essa certificação tem a finalidade de identificar essas iniciativas que existem em todo o Estado para que a Secretaria da Cultura possa desenvolver políticas, ações e projetos no sentido de fortalecer, tanto com recursos financeiros, mas também com outras iniciativas de articulação", destaca a secretaria de Cultura do Ceará, Luisa Cela, durante anúncio nas redes sociais.

O que são Pontos de Cultura?

Composta por cerca de 240 entidades espalhados pelo Ceará, os Pontos de Cultura são espaços simbólicos de práticas culturais e artísticas de base comunitária, territorial e ou temático-identitária.

Desde 2018, com a Lei N.º 16.602, é apoiado pela Política Estadual Cultura Viva, que integra o Sistema Estadual de Cultura do Estado do Ceará. Além dos Pontos de Cultura, certificados anualmente, desde 2017 acontece o Prêmio Pontos de Cultura do Ceará.

Edital de Certificação dos Pontos de Cultura do Ceará

Quando: até o dia 23 de janeiro

Onde: Site do Mapa Cultural

Mais informações: [email protected] e pelo telefone (85) 3101.6765. CulturaVivaCeará/Facebook (serviço de mensagem)

