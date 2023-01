Gratuito: Auê Feira ocorre neste fim de semana na Praça das Flores

Neste sábado, 14, e domingo, 15, a Praça das Flores recebe mais uma edição da Auê Feira Criativa. Reunindo empreendedores locais de diversos segmentos - desde artesanato, gastronomia, moda e cuidados com os pets - e atividades de lazer para todas as idades, a feira criativa também conta com programação musical para animar os visitantes.

Iniciando às 17h30min horas, o final da tarde deste sábado fica por conta da DJ Bugzinha - que também estará presente na programação de amanhã, 15, do Férias na PI - e do grupo Os Alfazemas com o bloco “Eu não sou Cachorro, Não”.

Ainda no sábado, as crianças recebem atenção especial com a programação infantil pensada exclusivamente para elas. A partir de 17h30min, a atriz Rebeka Lucia apresenta a contação de histórias “Quem quer ser princesa?” e, em seguida, os palhaços Pitchula e Sudaka sobem ao palco às 18h30min com o espetáculo “Ao verso”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já no domingo, 15, a diversão infantil ficará por conta da Trupe Rebimboca, que irá apresentar o espetáculo “Palhaçarrrrria”, a partir de 18h30min. No comando do som, às 17h45min, o Projeto Baianidade traz um pouco da Bahia para Fortaleza. Logo após, o grupo Superbanda chega para animar geral no final da noite.

Durante os dias da Auê Feira Criativa, o público irá encontrar estandes de projetos e ações sociais que fortalecem o desenvolvimento econômico dos pequenos produtores locais e marcas autorais cearenses. O evento é gratuito e ocorrerá na Praça das Flores, localizada na avenida Desembargador Moreira, na Aldeota.

Auê Feira Criativa

Quando: sábado, 14, e domingo, 15, de 16 horas às 22 horas

Onde: Praça das Flores (avenida Desembargador Moreira, s/n - Aldeota)

Gratuito

Mais informações: no Instagram @auefeira



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags