Jeff Beck: famosos homenageiam o 'deus da guitarra'

Rod Stewart, Jon Bon Jovi e David Gilmour foram alguns músicos que lamentaram a morte do artista

Eleito o melhor guitarrista da história pela revista Rolling Stone, Jeff Beck morreu nesta terça-feira, 11, aos 78 anos. Próximo de completar 58 anos de carreira, a morte foi decorrente de uma meningite bacteriana e causou comoção no mundo da música.

Jon Bon Jovi foi um dos artistas a se pronunciarem. Em uma publicação nas redes sociais, ele escreveu "Lenda", acompanhado de uma foto do artista jovem. Rod Stewart, que participou da Jeff Beck Group nos anos 1960, afirmou que "Jeff Beck estava em outro planeta".

"Ele levou eu e Ronnie Wood para os EUA no final dos anos 1960 em sua banda, o Jeff Beck Group e não olhamos para trás desde então. Ele foi um dos poucos guitarristas que quando tocava ao vivo realmente me ouvia cantar e respondia. Jeff, você foi o máximo, cara. Obrigada por tudo", completou Stewart.

O vocalista do Pink Floyd, David Gilmour, também homenageou o amigo. "Estou arrasado ao ouvir a notícia da morte do meu amigo e herói Jeff Beck, cuja música emocionou e inspirou a mim e a inúmeras outras pessoas por tantos anos. Os pensamentos de Polly e meus vão para sua adorável esposa Sandra. Ele estará para sempre em nossos corações", declarou David.

Já a banda U2, expoente do rock irlandês, destacou o legado do guitarrista. "Jeff Beck era punk rock antes do punk existir e um dos guitarristas mais criativos de todos os tempos. Ele estabeleceu um padrão muito alto para todos nós que o seguimos", destacou o grupo.

Afastado dos palcos por problemas de mobilidade, o músico Ozzy Osbourne, da banda Black Sabbath, também lamentou o falecimento. "Não consigo expressar o quanto estou triste ao saber da morte de Jeff. Que perda terrível para sua família, amigos e seus muitos fãs. Foi uma honra ter conhecido Jeff e uma honra incrível tê-lo tocado no meu álbum mais recente", disse.

