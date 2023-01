Guitarrista Jeff Beck morre aos 78 anos

Jeff Beck, influente guitarrista que ascendeu ao estrelato do rock com o supergrupo Yardbirds nos anos de 1960 e empreendeu posteriormente uma bem-sucedida carreira solo, morreu, aos 78 anos, segundo comunicado publicado em seu site nesta quarta-feira (11).

Oito vezes vencedor do prêmio Grammy, o virtuoso da guitarra e inovador, que também foi um dos maiores intérpretes de rhythm and blues, "morreu em paz", destaca o texto.

"Em nome de sua família, é com profundo pesar que comunicamos a notícia do falecimento de Jeff Beck, após contrair repentinamente meningite bacteriana", acrescenta o comunicado.

Nascido em junho de 1944, na cidade de Londres, Jeff Beck é considerado um dos melhores guitarristas de rock, hard rock, blues e jazz de todos os tempos, ao lado de Eric Clapton, a quem substituiu no Yardbirds, e Jimmy Page, com quem chegou a dividir os palcos no supergrupo.

No fim dos anos 1960, ele fundou com o cantor Rod Stewart e o guitarrista Ron Wood o grupo de hard rock The Jeff Beck Group, antes de iniciar uma longa carreira solo.

"Ninguém tocava guitarra como Jeff", tuitou Gene Simmons, da banda Kiss. Seu colega do Black Sabbath, Tony Iommi, também elogiou Beck, que chamou de "um ícone incrível, um guitarrista genial. Nunca haverá outro Jeff Beck."

Também no Twitter, o cantor Paul Young declarou-se "devastado pela morte súbita e trágica do lendário Jeff Beck".

