Pré-Carnaval em Fortaleza: veja quando começa programação

Após dois anos de suspensão do Carnaval por conta da alta de casos de Covid-19, a festa volta a acontecer. Em 2023, a folia ocorre nos dias 18 a 21 de fevereiro, com blocos e comemorações em diferentes pontos da Capital.

Já o Pré-Carnaval de Fortaleza tem início no dia 20 de janeiro até 12 de fevereiro. Entre os pontos de concentração estão Praça do Ferreira, Mercado dos Pinhões, Aterro da Praia de Iracema, Benfica e Barra do Ceará, entre outros. Confira programação do Pré-Carnaval:

PRAÇA DO FERREIRA



Onde: rua Floriano Peixoto - Centro

Quando: 20 e 27 de Janeiro e 3 e 10 de fevereiro, de 18h às 22h; programação segue nos 21 e 28 de janeiro e 4 e 11 de fevereiro, , de 18h às 22h



MERCADO DOS PINHÕES

Onde: Praça Visconde de Pelotas

Quando: 27 de Janeiro e 3 e 10 de fevereiro, de 19h às 22h; programação segue nos 21 e 28 de janeiro e 04 e 11 de fevereiro, de 17h às 22h

MOCINHA

Onde: rua Padre Climério com Rua João Cordeiro

Quando: 21 e 28 de janeiro e 04 e 11 de fevereiro, de 18h às 22h

ATERRO/ATERRINHO PRAIA DE IRACEMA

Onde: avenida Beira Mar, 1680 - Meireles

Cortejo saindo do antigo Boteco Praia até o Aterrinho

Quando: 21 e 28 de Janeiro e 04 e 11 de fevereiro, de 16h às 22h

LARGO DOS TREMEMBÉS



Onde: R. dos Tabajaras, 451 - Iracema

Quando: 27 de janeiro e 03 e 10 de fevereiro, de 18h às 22h; programação segue 21 e 28 de Janeiro e 4 e 11 de fevereiro, de 17h às 22:00h

É feriado no carnaval?

O Carnaval não é feriado e sim ponto facultativo. Além da segunda e da terça-feira de Carnaval, a quarta-feira de cinzas, este ano comemorado no dia 22 de fevereiro, também é ponto facultativo até às 14h.

