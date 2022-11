Pré-Carnaval: Daniela Mercury faz show em Fortaleza em 2023

A quarta edição do Bloquinho Goxtoso terá como uma de suas grandes atrações a baiana Daniela Mercury. A cantora abre o calendário de pré-carnaval em Fortaleza em 14 de janeiro de 2023 para realizar show comemorativo dos 30 anos de seu álbum “O Canto da Cidade”. O Bloquinho será realizado na Praça Verde do Dragão do Mar e os ingressos já estão à venda.

Além de Mercury, o evento terá no line-up o Bloco Mambembe, com Mulher Barbada, Deydianne Piaf e balet, que apresentará releituras de clássicos da música popular brasileira. Haverá também show do coletivo de DJs Tome Batom Vermelho, com início às 16 horas e previsão de se estender até meia-noite.

É possível comprar os ingressos no primeiro lote de vendas até segunda-feira, 7 de novembro, por valores a partir de R$80. A estrutura do Bloquinho será dividida nos setores Pista, Front e Lounge. Em todas essas áreas são disponibilizadas opções de entradas “solidárias”, em que a inteira tem valor menor que o “original” mediante a entrega de 2kg de alimentos não perecíveis no dia do evento.

4º Bloquinho Goxtoso

Quando: sábado, 14 de janeiro, das 16 horas à meia-noite

Onde: Praça Verde do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: ingressos a partir de R$ 80 (meia); vendas on-line no site Doity

Lote 1 (disponível até 7 de novembro, às 23h59min)

Pista: R$80 (meia-entrada), R$90 (ingresso solidário) e R$160 (inteira)

Front: R$120 (meia-entrada), R$130 (ingresso solidário) e R$ 240 (inteira)

Lounge: R$200 (meia-entrada), R$220 (ingresso solidário) e R$400 (inteira)



