Wesley Safadão sobre Bloquinho de Verão: 'Tô pronto e querendo'

Neste final de semana o Bloquinho de Verão retorna ao calendário pré-carnavalesco cearense. No sábado, 7, as comemorações se iniciam com Wesley Safadão, Banda Eva, Alanzinho Coreano, Marcinho e Balanço Social. O evento será realizado no Colosso Lake Lounge, com abertura dos portões às 15 horas. Os ingressos estão à venda no site Efolia custando a partir de R$250.

A nova edição terá em seu line-up, além dos artistas citados, Pedro Sampaio, Durval, Saulo, Dennis DJ, Bell Marques, É O Tchan!, Rafa e Pipo, Eric Land, Cheiro de Amor, Kadu Martins e Mistura 085. Os bloquinhos de verão acontecerão em todos os sábados até o dia 11 de fevereiro. Segundo a organização, os dias de cada atração serão anunciados nos domingos pós-Bloquinho, assim como nesses dias serão abertas as vendas para as respectivas datas.

Em entrevista ao Vida&Arte, o cantor Wesley Safadão se mostrou super animado para o início do Carnaval, principalmente por estar sendo realizado na cidade em que nasceu. “Sempre que faço show na minha terra é diferente. Eu amo cada canto do Brasil que eu visito, e não são poucos, mas tocar na cidade que é meu berço, minha raiz, mexe comigo, me faz relembrar muitas coisas. Eu tô pronto, preparado e querendo, e vocês?”, comentou.

Wesley Safadão anuncia DVD gravado nas Bahamas

E para deixar um gostinho do que será 2023, Wesley Safadão revelou que será o primeiro artista brasileiro a ter um navio temático navegando em águas internacionais, com direito a um show e gravação de DVD nas Bahamas, no evento WS On Board Florida. O cantor levará consigo outros nomes da música, como Ludmilla, Bell Marques, Zé Neto e Cristiano, Leo Santana, Dub Dogz, além do comediante Tirullipa.

Com diversas parcerias no ramo musical, o fortalezense afirma não se encaixar mais somente em um gênero musical. “Consigo transitar bem em vários estilos e eu amo isso. A música é isso, é conectar públicos. Mas eu nunca deixarei de falar e enaltecer meu forró, que é minha raiz”, completa.

Bloquinho volta após os momentos mais duros da Pandemia

Anteriormente previsto para ser realizado no dia 9 de julho de 2022, o Bloquinho de Verão precisou ser adiado devido às medidas de combate a Covid-19. Após a espera, a comemoração voltou com tudo e com um time de artistas que anima comumente os cearenses.

“Só artista top, né? Todos parceiros do Safadão de alguma forma. Vai ser bom demais, vamos tirar o atraso e matar a saudade do Carnaval que a gente tanto ama e que faz parte da nossa cultura. Já tô com roupa de ir, bora?”, chamou a voz de “Tu Tava na Revoada”.

A entrega das camisas teve início nesta quarta-feira, 4, e vai até o dia 6 de janeiro, das 10 às 22 horas, e no dia 7, sábado, das 10 às 12 horas. O ponto de entrega será a Loja Oficial Bloquinho de Verão, no Shopping RioMar Fortaleza.

Bloquinho de Verão 2023

Quando: início no sábado, 7 de janeiro de 2023, com abertura às 15 horas; evento ocorre aos sábados, até 11 de fevereiro

Onde: Colosso Fortaleza (Avenida Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Quanto: a partir de R$ 250

Onde comprar: site E-folia e na loja Central do Fortal no Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Mais informações: @bloquinhodeveraoce no Instagram

