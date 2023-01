Spotify lança Playlist para o Futuro; saiba como criar a sua

A ferramenta ficará disponível até o dia 31 de janeiro no aplicativo do Spotify

O que você pretende ouvir daqui a 1 ano? O Spotify lançou na quarta-feira, 4, a “Playlist do Futuro”, para que seja ouvida somente em janeiro de 2024. Como uma cápsula do tempo, a playlist é personalizada de acordo com as suas escolhas musicais.

Sendo preciso responder apenas três perguntas para que o Spotify crie a sua listagem musical, a ferramenta ficará disponível até o dia 31 de janeiro para os usuários dos planos gratuito e Premium do aplicativo de streaming da músicas.

Leia também | Spotify Wrapped: confira sua retrospectiva musical de 2022



Para criar sua própria Playlist do Futuro, basta acessar o site Playlist in a Bottle ou estar com a versão mais atualizada do aplicativo no smartphone, que está disponível para dispositivos Android e iOS.

Saiba como criar a Playlist do Futuro no Spotify

Acesse spotify.com/playlistinabottle no seu dispositivo móvel; Selecione sua cápsula do tempo para guardar a playlist: garrafa, bolso de calça, máquina de doces, lancheira ou urso de pelúcia; Escolha três músicas para responder as perguntas:

“Uma música que você precisa ouvir ao vivo em 2023”, “Uma música que faz você lembrar da sua pessoa favorita” e “Uma música que vai tocar enquanto você beija alguém este ano”; Ao terminar, basta só fechar sua cápsula do tempo e aguardar o aviso do Spotify para poder abrir sua playlist em janeiro de 2024.



