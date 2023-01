Renatinho, do Bokaloka, morre aos 48 anos

O vocalista do grupo de pagode Bokaloka, Renato Cesar Alves de Oliveira, o Renatinho, faleceu na noite desta quinta-feira, 5. O cantor sofreu um infarto na quarta-feira, 4, durante apresentação do grupo no Bar do Zeca, no Rio de Janeiro.

O caso aconteceu uma hora após o início do show e o artista foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge em estado grave. Depois, foi transferido para o Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, mas não resistiu.

A informação foi confirmada pela produtora do grupo, em publicação divulgada no Instagram.

Morte de Renatinho, do Bokaloka: nota de pesar

"É com imenso pesar que informamos o falecimento do cantor Renatinho Bokaloka. Renatinho sempre será lembrado como um dos grandes nomes do pagode dos anos 1990, fazendo história na música brasileira. O samba e o pagode estão em luto. Em breve informaremos a data e local de velório e sepultamento", relata a nota de falecimento.



