Cantor Renatinho Bokaloka infarta durante show no Rio de Janeiro

Artista está no Hospital Municipal Lourenço Jorge com quadro de saúde estável

Vocalista da banda Bokaloka, o cantor Renatinho infartou nesta quarta-feira, 4, durante apresentação do grupo no Bar do Zeca, no Rio de Janeiro. O fato aconteceu uma hora após o início do show e o artista foi imediatamente socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. As informações são da colunista Fábia Oliveira.

Nesta quinta-feira, 5, Renatinho passou por exames médicos e seu quadro é estável. De acordo com Claudio Malagueta, empresário do artista, ele já havia feito cirurgias devido a picos de pressão e princípio de infarto durante sua passagem na França.

Em um dos procedimentos, o músico desobstruiu a aorta, importante vaso sanguíneo, que estava com mais de 90% de obstrução. Na ocasião, também fez um estente, tubo usado para liberar o fluxo sanguíneo.

"Acharam melhor não mexer [no restante] e deixar para cuidar aqui no Brasil. Não esperávamos o infarto, fomos pegos de surpresa. Não consigo transferir porque o médico quer fazer os procedimentos no Hospital Lourenço Jorge para depois transferir para outro.", explicou Malagueta em entrevista ao Uol.

Sobre o assunto Infarto e AVC voltam a ser causas mais comuns de morte no País após queda de casos de Covid

