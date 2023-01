Glória Maria é internada; apresentadora possui um tumor no cérebro

A jornalista e apresentadora Glória Maria está internada desde a última quarta-feira, 4. A informação foi confirmada pela Rede Globo, que relatou que a internação já estava prevista como parte de um tratamento. A emissora também divulgou que Glória será liberada já nesta sexta-feira, 6.

Glória foi diagnosticada com um tumor no cérebro em 2019 e está afastada da emissora desde o ano passado. A previsão é de que a apresentadora do “Globo Repórter”, retorne para o seu posto no programa ainda este ano.

Em março de 2022, Glória participou do Roda Viva, da TV Cultura, no qual comentou sobre o seu atual estado de saúde: “Se eu não tivesse descoberto naquele momento, o tumor me mataria em 15 dias. Mas não tive medo. A vida é isso. Você está vivo para passar por todo o tipo de experiência. É que o ser humano tem a tendência de querer viver num mundo cor-de-rosa.”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags