Luiz Morais, cearense radicado em Londres, faz show em Fortaleza

Compositor, arranjador e violonista, Luiz Morais apresenta o concerto "In the Weave” no Cineteatro São Luiz nesta terça-feira, 10, às 19 horas. Com repertório que contempla de música brasileira a jazz contemporâneo, o show comemora a marca de 16 anos de carreira do artista.

Tom Jobim, Baden Powell e Moacir Santos são algumas influências de Luiz. Em sua terra, Fortaleza, ele lança o segundo álbum autoral “In the Weave" - ou "Por Dentro da Trama", em português. "A sensação de estar de volta é maravilhosa, porque é minha terra natal e o primeiro concerto autoral que fiz foi aqui, em Fortaleza, ano 2006", relembra Luiz em entrevista ao Vida&Arte.

Após deixar do Ceará para morar em Londres, em 2012, Morais já se apresentou na Inglaterra e na Espanha, onde comanda o grupo “Luiz Morais Group”. Agora se apresenta no São Luiz acompanhado de um sexteto de músicos cearenses formado por Eriberto Porto (flauta), Ricardo Abreu (trompete), Tito Freitas (piano), Pedro Façanha (baixo) e André Benedetti (bateria).

"Agora estou reencontrando com músicos que fizeram parte da minha formação, que são músicos maravilhosos", diz Luiz. "Desde o meu primeiro disco, em 2013, que não tinha feito concerto em Fortaleza. Então, estou muito feliz", completa.

Luiz Morais define o show como um "reencontro" e "celebração", por isso optou por um viés intimista para aproximar o músico do público. A apresentação será limitada a apenas 100 pessoas e os ingressos custam R$30 (inteira) e R$15 (meia), podendo ser adquiridos pela plataforma Sympla ou na bilheteria do Cineteatro.

Show "In the Weave" de Luiz Morais

Quando: terça-feira, 10, às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada)

Ingressos na plataforma Sympla



