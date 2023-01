Lula pretende recolocar pintura clássica de Orixás no Planalto

Após ressaltar a importância da fé e da diversidade em seu discurso de posse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai voltar a exibir a pintura "Orixás" no Palácio do Planalto. A decisão foi anunciada pela primeira-dama Janja Silva durante a posse da ministra da Cultura Margareth Menezes na segunda-feira, 1º de janeiro.

Antes de ser retirado, "Orixás" ocupava espaço de destaque no Salão Nobre do Palácio do Planalto. O quadro da artista Djanira da Motta e Silva, conhecida apenas como Djanira, foi retirado a mando de Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. À época, a decisão foi baseada na opção religiosa do casal. Considerado um quadro clássico, a última vez que havia sido retirado foi durante a ditadura militar, pelo general Ernesto Geisel.

. No Ministério da Cultura (MinC), a festa da posse reuniu desde notáveis da arte a destaques da gestão cultural do País. Entre eles, os cearenses Fabiano Piúba (ex-secretário de Cultura do Ceará que assume a Secretaria Executiva de Formação, Livro e Leitura), Luisa Cela (atual secretária da Cultura do Estado) e Henilton Menezes, que é jornalista, gestor Cultural, e ex-Secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura (2010-2013), que irá ocupar a Secretaria de Fomento e Economia Criativa.

