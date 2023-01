Flor da clitória: drink em posse de Lula tem também em Fortaleza

Bebida chamou atenção por estar no cardápio do jantar de posse de Lula. Drink também é servido em Fortaleza; saiba onde fica, preço e como é feito

Quem acessou as redes sociais ou os portais de notícia no domingo, 1º, dia da posse do presidente Lula, pôde ter se deparado com a foto do cardápio que seria oferecido aos convidados após as solenidades que aconteceram em Brasília.

O jantar no Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, é tradicional no dia da posse presidencial.

O menu feito por chefs renomados levava ingredientes regionais, tais como carne seca e melaço de cana, mas chamou a atenção o drink assinado pela culinarista baiana Bela Gil, filha do cantor Gilberto Gil: tônica com flor de clitória.

O que leva o drink com clitória?

Feito com água tônica (uma água com adição de quinino) e gin, uma bebida destilada feita à base de cereais como trigo, cevada e milho, o toque especial da mistura é dado pela flor de clitória, que confere uma cor azulada à preparação.

A flor é comestível e é usada para colorir naturalmente alimentos e bebidas. Já o nome vem da semelhança com a genitália feminina.

Além do uso na culinária, a flor (que também pode ter outras cores além da azul, tais como a branca ou rosa), também tem propriedades medicinais.

O nome científico da planta é Clitoria ternatea, e ela é originária da Ásia. No Brasil, a planta também é conhecida como feijão-borboleta, flor fada azul ou cunhã.

Onde experimentar a bebida feita com a flor em Fortaleza

O Spirit Bar, localizado no polo gastronômico da Varjota, bairro de Fortaleza, oferece duas opções de drinks com a flor: o Nib, que leva gin tônica, gin Nib infusionado com flor de clitória (R$ 28) e o Purple Haze, com gin Nib de clitória, xarope de rosas, licor de cereja, blueberry e mix de limões (R$ 33).

O estabelecimento especialista em drinks autorais está localizado no coração da Varjota.

“Esse drink é um dos mais pedidos da nossa casa, que é especialista em drinks autorais. Ele é feito com nib gin infusionado com o extrato natural da flor, mas também temos a opção com pera”, explica Ícaro Avelino, chefe de salão do Spirit (@spiritbarfortaleza).

É possível encontrar receitas de preparo de gins e caipirinhas com a infusão. Assista abaixo como preparar um desses drinks ou veja direto no YouTube:

