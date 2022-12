Posse do Lula: saiba tudo sobre a cerimônia de 1º janeiro de 2023

No dia 1º de janeiro de 2023, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomará posse em Brasília; veja programação e detalhes da cerimônia

A cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito com 50,90% dos votos no segundo turno das eleições presidenciais, acontecerá no primeiro dia de janeiro (01/01) de 2023, em Brasília (DF).

Além da tradicional transferência da faixa presidencial, o evento, chamado “Festival do Futuro”, pretende anunciar diversas atrações para o dia da posse, que conta com a organização da futura primeira-dama, Rosângela “Janja” da Silva.

O Partido dos Trabalhadores (PT) criou uma vaquinha virtual para custear a festa. As quantias de contribuição variam entre R$ 13,00 a R$ 1.064,00, com opções de pagamento no cartão de crédito, boleto bancário ou PIX.

Artistas na posse de Lula: quem vai cantar? Veja programação

O Festival do Futuro contará com apresentações de artistas brasileiros. Entre a lista de confirmados até o momento estão:

Pabllo Vittar

Duda Beat

Gaby Amarantos

Martinho da Vila

Valesca Popozuda

Chico César

Geraldo Azevedo

Teresa Cristina

Gilsons

Maria Rita

BaianaSystem

Luedji Luna

Fernanda Takai

Johnny Hooker

Marcelo Jeneci

Odair José

Otto

Tulipa Ruiz

Almério

Paulinho da Viola

Margareth Menezes

Kleber Lucas

Leonardo Gonçalves

Paulo Miklos

Zélia Duncan

Jards Macalé

Kaê Guajajara

Juliano Maderada

Thalma de Freitas

Francisco, el Hombre

Posse de Lula: quando e onde o Festival do Futuro acontece?

Os shows estão agendados para começar após o final da cerimônia de posse, em Brasília, às 18h30min (horário de Brasília), mas as atividades culturais devem ser iniciadas ainda pela manhã.

O evento contará com um palco homenageando a artista Elza Soares e outro com o nome de Gal Costa; as duas, representantes da música brasileira, morreram este ano.

Quantos chefes de Estado foram confirmados na posse de Lula?

A posse de Lula (PT) já tem a presença de 12 chefes de Estado, de acordo com as informações compartilhadas pelo gabinete de transição.

Até a publicação, os representantes presentes na posse são:

Gustavo Preto - Presidente da Colômbia

Gabriel Boric - Presidente do Chile

Rodrigo Chaves - Presidente da Costa Rica

Frank-Walter Steinmeier - Presidente da Alemanha

João Lourenço - Presidente da Angola

Alberto Fernández - Presidente da Argentina

Filipe VI - Rei da Espanha

Luis Arce - Presidente da Bolívia

José Maria Neves - Presidente de Cabo Verde

Umaro Sissoco Embaló - Presidente da Guiné-Bissau

José Ramos-Horta - Presidente de Timor Leste

Marcelo Rebelo de Sousa - Presidente de Portugal

Jair Bolsonaro passará a faixa para Lula na posse?

O atual Presidente da República não possui a obrigação de participar da cerimônia. O ato de passar a faixa para o próximo representante do Brasil é uma tradição de caráter simbólico.

Levando em consideração o exemplo norte-americano, quando o vice-presidente Michael Pence, após recusa do incumbente Donald Trump, participou da posse do presidente eleito Joe Biden, Hamilton Mourão poderia representar Jair Bolsonaro no evento.

A presença de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, contudo, não foi confirmada.

