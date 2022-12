Netflix, Star+ e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "O Recruta" e o nacional "Filho da Mãe", confira as opções!

Netflix

Estrelado por Noah Centineo, da trilogia "Para todos os garotos", a primeira temporada de "O Recruta" chegou nesta sexta-feira, 16, na Netflix. Um inexperiente advogado da CIA envolve-se num perigoso jogo de poder político internacional quando uma ex-agente ameaça expor a natureza da sua longa relação com a agência, se não for exonerada de um crime sério.

Prime Video

O documentário “Filho da Mãe” chega ao Prime Video e acompanha os bastidores da última turnê de Paulo Gustavo junto com a mãe, Dona Déa, sua grande inspiração para criar Dona Hermínia – personagem principal de “Minha mãe é uma peça”, o maior sucesso da história do cinema brasileiro. Com imagens inéditas, o filme mostra a intimidade entre os dois, trazendo fotos e vídeos da infância e adolescência do ator.

Confira todos os lançamentos:



Netflix

Recruta - 1ª temporada



Cozinha em Conta - 1ª temporada



Feras da Dança - 1ª temporada



Paradise Police - parte 4



Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades



Vulcão Whakaari: Resgate na Nova Zelândia



Assassinos Indianos: O Monstro de Bangalore



Conselheira do Amor



Nevasca de Natal



Longe Demais



Summer Job



Prime Video

Filho da Mãe



About Fate



Lilo, Lilo, Crocodilo - disponível para aluguel



HBO Max

Romolus - 2ª temporada



Jamie Vs. Britney: The Father Daughter Trials



Disney+



A Lenda do Tesouro Perdido - 1ª temporada, episódios 1 e 2



Meu Papai (ainda) é Noel - Episódio Final



Willow – 1ª temporada, episódio 4



Star+

Colega de Quarto



Segurança de Shopping



Os Bad Boys



Os Simpsons Encontram os Bocellis em Feliz Navidad



Summer of Soul (…ou, Quando a Revolução Não Pôde Ser Televisionada)



Queen Elizabeth II: A Royal Life – A Special Edition of 20/20



