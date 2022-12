Pane atinge avião com Zé Vaqueiro após decolar e cantor cancela show

Atualizada às 20h52min

Um jatinho particular que transportava o cantor Zé Vaqueiro sofreu pane sistêmica e precisou cancelar o plano de voo pouco após decolar do aeroporto de Fortaleza neste domingo, 25. O artista seguia com a sua equipe para o município de Floresta, no Interior de Pernambuco, onde faria show especial de Natal. O incidente pegou os tripulantes de surpresa e causou um grande susto, mas ninguém se feriu, segundo informou a assessoria de imprensa do músico.

A aeronave iria pousar no aeroporto regional de Serra Talhada, em Pernambuco, de onde o cantor e os integrantes da banda seguiriam de carro até Floresta. Com a falha mecânica, o avião perdeu a estabilidade e teve que retornar à pista minutos após levantar voo. "Felizmente, o piloto conseguiu trazer a aeronave em segurança de volta à pista do aeroporto em Fortaleza e ninguém se feriu", diz trecho de comunicado divulgado pela assessoria do cantor.

Diante do incidente, o artista cancelou a agenda de shows prevista para este domingo. Além da apresentação em Pernambuco, ele também seria atração em um evento na cidade de São Luís do Quitunde, em Alagoas, na região metropolitana da capital Maceió. "Imensamente abalado pelo acontecido, Zé Vaqueiro pede desculpas aos fãs", justifica a nota da assessoria, acrescentando que os shows serão remarcados nas duas cidades.

O cantor também se pronunciou por meio das redes sociais. "Deus muito obrigado", escreveu ele em um storie no seu perfil do Instagram. Em seguida, compartilhou um vídeo com a família agradecendo aos fãs pelas orações. "Várias pessoas já me falara que oram por minha vida e da banda nessas correrias do nosso trabalho. [...] Obrigado a todos que oram por nós. Agradeço a Deus por todo livramento todos os dias".