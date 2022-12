Justin Bieber deve vender catálogo musical por R$ 1 bilhão, diz jornal

O cantor Justin Bieber está em negociação para vender os direitos musicais das suas produções. De acordo com o Wall Street Journal, o valor estimado das obras do artista é de US$ 200 milhões, equivalente a mais de R$ 1 bilhão.

De acordo com o jornal norte-americano, o contrato está sendo feito com a empresa Hipgnosis Songs Capital e envolve os seis álbuns de estúdio do artista, além de colaborações de sucesso.

Em maio deste ano, a empresa comprou os direitos musicais do cantor Justin Timberlake, com músicas como "Cry Me a River", "What Goes Around... Comes Around" e "Sexy Back".

Após adquirir o catálogo de obras dos artistas, a Hipgnosis obtém receita quando as faixas são transmitidas on-line ou são usadas em filmes e publicidade. A equipe do astro ainda não comentou sobre o assunto.

