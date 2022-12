Murilo Benício e Cecília Malan posam com amigos após assumirem namoro

Após assumirem publicamente o namoro, o ator Murilo Benício, 51, e a jornalista Cecília Malan, 39, posaram juntos ao lado de vários amigos famosos.

Na foto publicada por Regina Casé, o casal aparece ao lado de Gilberto Gil, Adriana Esteves, Vladimir Brichta, Eduardo Sterblitch, Mariana Ximenes e Otávio Muller, entre outros, que se reuniram para assistir à final da Copa do Mundo, no último domingo, 18.

Benício e Malan vivem um romance à distância, já que ela é correspondente da Globo em Londres, Inglaterra, e ele no Rio de Janeiro. O ator confirmou o relacionamento na última sexta-feira, 16, durante a gravação do prêmio Melhores do Ano, nos Estúdios Globo, no Rio. "Estamos namorando, nos encontramos sempre. Está tudo ótimo", disse Murilo.



