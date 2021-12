Resto de Ontem: Dicas para aproveitar o que ficou da ceia de Natal

Após a ceia de Natal, que acontece na noite do 24 de dezembro, saiba como aproveitar as sobras da comida no dia seguinte

Depois de quase dois anos, as famílias retornam às tradições natalinas. Algumas costumam se reencontrar semanas antes para que todos possam encaixar nas suas agendas em meio a várias confraternizações. Outras comemoram durante a noite, na véspera de Natal. E, pela primeira vez desde 2019, as festas de fim de ano podem acontecer em um cenário esperançoso - em um período de diminuição das restrições de distanciamento social. As pessoas, agora, retomam os amigos secretos, os trocas-trocas, os brindes de champanhe ou vinho e até as risadas com o show do Roberto Carlos na televisão no fundo da sala.

Mas um costume é recorrente entre os brasileiros: o R.O. (resto de ontem) do dia 25 de dezembro. Mesmo com muitos ainda de barriga cheia, há mais um evento para comer as sobras das comidas natalinas durante o almoço. Pensando nesta data, o Vida&Arte preparou dicas para reinventar os pratos típicos do Natal. O peru assado, o arroz com passas, a farofa e as saladas ganham novos preparos para o dia seguinte.



Prato principal

Robério Marques, instrutor de Gastronomia do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) recomenda uma receita simples para fazer no almoço após a ceia: um arroz de forno. O prato não precisa de muitos ingredientes além do que já costuma estar disponível nas casas depois das festas natalinas. O que sobrou da ave assada ou do pernil, o restante do arroz branco, alho, cebola, verduras a gosto e requeijão ou creme de leite são os mais necessários. Confira a receita:

Arroz de forno

Ingredientes

- 300g peru ou pernil desfiado

- 50g de cebola

- 2 dentes de alho

- 500g de arroz

- 1 caixa de creme de leite ou requeijão

- 200g de queijo mussarela

- Batata palha a gosto

- Pimentões coloridos a gosto

- Coentro a gosto

- Azeite de oliva

Atenção: a referência para a quantidade dos ingredientes é proporcional a 300g ou duas xícaras de chá de peru ou pernil.

Como fazer:

- Refogue a cebola, o alho, os pimentões e os outros ingredientes de sua escolha com azeite

Em seguida, adicione o peru ou o pernil desfiado e tempere da maneira como preferir (pode usar molho inglês, shoyu, páprica picante, noz moscada, pimenta do reino, açafrão, etc)

- Quando estiver bem refogado, acrescente o arroz e coloque o creme de leite ou requeijão.

- Depois, disponha em um refratário com manteiga ou óleo. Bote o queijo e/ou a batata palha por cima

- Após isso, leve ao forno a 180 graus até ficar dourado. Está servido!

Leveza no almoço

Os responsáveis pelo almoço do Natal devem estar atentos a uma questão: os supermercados não abrem no dia 25 de dezembro. Por isso, as sobras da noite anterior e os ingredientes de casa já precisam estar organizados para a refeição em família. “É sempre bom ter uma maior quantidade de verduras, leguminosas e frutas. Além disso, o creme de leite, que muitas vezes tem na nossa geladeira, pode auxiliar muito na criação de um molho, ou para dar cremosidade em algum prato”, recomenda Mara Foeppel, chef de cozinha do Mercadinhos São Luiz.

Ela indica que o “coringa” da ceia são as sobras das aves. “O que sobra das aves é a parte mais branca e em pedaços menores. Então podemos desfiar mais, retirando a carne dos ossos. Com esse preparo, você vai ter uma proteína coringa para usar de várias formas: em uma salada, em um arroz cremoso e até mesmo em um salpicão”, diz. A partir dessa perspectiva, sugeriu uma receita de salada para fazer uma refeição leve.

Salada com chester

Ingredientes

- 300g de chester desfiado

- 200g de alface americana

- 150g de rúcula

- 80g de tomate

- 50g de azeitona

- 30g de uva passas

- 40g de cenoura ralada

- 30g de cebola roxa

- Sal a gosto

- Pimenta a gosto

Como fazer

- Doure o chester desfiado com um pouco de azeite e a cebola já laminada

- Após isso, deixe esfriar um pouco, para não murchar as folhas da salada

- Espalhe a alface e a rúcula em uma travessa e adicione os outros ingredientes

- Por último, coloque o chester desfiado

- Tempere com um fio de azeite e está pronto!





Para a sobremesa

Depois do almoço de Natal, o momento pede uma sobremesa para adoçar a tarde. A dica é um tiramisù, típica sobremesa italiana, com panetone. A sugestão da Havanna, conhecida por seus alfajores, mistura queijo mascarpone, creme de leite, doce de leite, café em pó, panetone e chocolate em pó.

Havanna indica um tiramisù com panetone para trazer novos sabores ao pós-ceia de Natal (Foto: Havanna)



Tiramisù

Ingredientes

- 250g de queijo mascarpone

- 140ml de creme de leite fresco

- 4 colheres de doce de leite

- 150ml de café em pó

- 4 fatias de panetone

- chocolate em pó



Como fazer

- Comece por bater o creme de leite até ganhar uma textura de chantilly, faça o café e reserve os dois

- Em uma tigela, coloque o doce de leite e o queijo mascarpone, misturando até ficar homogêneo

- Depois, acrescente o chantilly e misture

- Corte quatro fatias de panetone em cubos e coloque o café por cima para umedecer

- Escolha um refratário e monte as camadas de panetone intercalando com o creme

- Por fim, finalize com cacau em pó



Outras receitas

Se você ainda está em dúvida do que fazer com as sobras do Natal, o Comes&Bebes indica dois lugares para procurar receitas na internet. O primeiro é o Tastemade, canal virtual e digital que disponibiliza informações sobre preparo de alimentos em suas redes sociais. No site, há dicas para fazer um “Escondidinho de peru”, que leva extrato de tomate, parmesão, tomilho e outros ingredientes, além de “Cestinha de sobras de frango” e “Quesadillas de porco com queijo”. Para os fãs de açúcar, também há o passo a passo para um “Pudim de pão feito com panetone”, que necessita de alguns ingredientes como raspas de limão, caramelo e essência de baunilha.

O Pão de Açúcar foi outro local que divulgou algumas recomendações para o R.O. em sua página na internet. É possível encontrar receitas para “Risoto de pernil”, “Batatas gratinadas com lombo”, “Farofa de pernil” e “Salada de tender à mediterrânea”. Os insumos exigidos para cada um dos pratos também são mais recorrentes no dia a dia de muitas casas.

