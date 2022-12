Netflix, Star+, HBO e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Wandinha" e "A Mulher Rei", confira opções!

Netflix

O filme "Pinóquio" é lançado no catálogo da Netflix. Nesta incrível animação musical em stop-motion, o cineasta vencedor do Oscar Guillermo del Toro reinventa o clássico conto do boneco de madeira que ganha vida.

Clique aqui para ver o trailer

Prime Video

O filme "Um Presente da Tifanny" está disponível no Prime Video. No longa, casal Rachel (Zoey Deutch) e Gary (Ray Nicholson) ainda não está pronto para o noivado. Já Ethan (Kendrick Smith Sampson) e Vanessa (Shay Mitchell) têm a expectativa do casamento à flor da pele. Porém, o anel de noivado comprado por Ethan é trocado por um par de brincos comprados por Gary, o que faz com que seus caminhos se cruzem. Agora, uma série de mudanças e descobertas inesperadas está prestes a acontecer na vida dos casais..

Clique aqui para ver o trailer

Disney+

A animação "Uma Noite no Museu – O Retorno de Kahmunrah", dá sequencia à trilogia "Um Noite no Museu", live-action estrelado por Ben Stiller. Na animação, Nick Dale segue os passos do pai e trabalha no turno noturno no museu durante o verão. Por um lado, ele fica feliz em reencontrar seus amigos, que voltam à vida após o sol se pôr graças a um místico artefato guardado no local. Mas por outro, quando Kahmunrah também retorna, Dale terá que fazer de tudo para evitar que o vilão alcance seus objetivos.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos:



Netflix

Pinóquio



As Linhas Tortas de Deus



Da Decoração ao Makeover - 4ª emporada



Como Acabar com o Natal



Prime Video

Something From Tiffany's

Reis Magos vs. Papai Noel

Yellowstone - 5ª emporada



HBO Max

Doom Patrol - 4ª temporada

House of Ho - 2ª temporada

O Caso de Lindy Chamberlain - 1ª temporada

Sicários: Sindicato do Crime - 1ª temporada

Snapped: Vidas Interrompidas - 1ª temporada

Take Out - 1ª temporada

The Nanny - 1ª temporada

Tipo Isso - 2ª temporada



Wipeout - 1ª temporada



Young Sheldon - 6ª temporada - Episodio 8



Capitães da América



Greg News com Gregório Duvivier



Flordelis: Em Nome da Mãe



Atrás do Véu: Sobrevivendo à Igreja A Luz do Mundo



Branson: Aventuras de um Bilionário



Hard Knocks: Temporada de Futebol Americano - Os Arizona Cardinals



Lizzo: Live in Concert



Shaq

Disney+



Uma Noite no Museu: O Retorno de Kahmunrah

Só Amor e Mil Canções



Star+

Livrai-nos do Mal

A Maldição do Bonito

Um Natal Mais Doce

Saída: Fuga em Seul

Eu Só Posso Imaginar

Natal Sob as Estrelas

Asura: The City of Madness

Um Natal Coroado

Bem a Tempo para o Natal

Senhorita Zumbi

Tsunami: A Fúria do Oceano

Medo

The First Love



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui

