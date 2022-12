Rob Halford revela ainda receber mensagens de fãs LGBTQIA+

O metaleiro Rob Halford relembrou quando se assumiu gay, em 1998, e a repercussão que, segundo ele, continua até hoje. Aos 71 anos, o vocalista da banda britânica Judas Priest comemora que ajudou os fãs LGBTQIA+ a se assumirem.



"Quando eu saí do armário oficialmente, recebi cartas e cartões-postais de todo o mundo de metaleiros dizendo 'eu sou como você', ou 'por causa do que você fez, eu consegui contar para minha mãe e meu pai, para meus colegas de trabalho, ou meus amigos da escola’. Isso é incrível. Você nunca espera que esse tipo de coisa aconteça. Você não pensa nisso por que está sentindo tanta dor por si mesmo", disse Rob, em entrevista ao G1.

Embora não fale muito do tema publicamente, o cantor virou uma referência da pauta LGBTQIA+ dentro no heavy metal. Na ocasião, chegou a comparar sua história com a do jogador inglês Jake Daniels, de 17 anos, que também se assumiu homossexual neste ano.



"Ele disse que não tinha ideia de que ia receber mensagens de mães dizendo: 'por causa do que você fez, meu filho conseguiu me dizer que é gay também'. Ele disse que não esperava isso. E que entendia agora que era uma figura pública, e que as pessoas assistem e ouvem você tentando entender suas mensagens. E isso as faz tomar decisões sobre suas vidas", declarou Rob.

Ainda hoje o metaleiro recebe mensagens, mas agora por meio das redes sociais. “Eu vejo o que as pessoas estão dizendo e é isso que precisamos fazer, porque ainda há um longo caminho para a aceitação completa", avalia ele, que lê e responde as mensagens. "Em primeiro lugar, você tem que amar a si mesmo, e aí espalhar esse amor pelo resto do mundo. Amar a si mesmo é amar sua identidade e sua identidade sexual. Acho que isso ainda vale hoje", encerra Rob.

