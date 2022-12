Praia de Majorlândia: como chegar; o que fazer e dicas de culinária local

Conhecida como “Terra do Major”, a Praia de Majorlândia, situada a 12,5 km da sede do município de Aracati, ganhou fama com o artesanato e areias coloridas. As falésias brancas e avermelhadas e a faixa de areia abundante atraem turistas que procuram beleza e tranquilidade no litoral leste do Ceará.

Fundada em 1937, como vila de pescadores, pelo major Bruno da Silva Figueiredo, Majorlândia ainda mantém a tradição da pesca artesanal. Além de aquecer a economia aracatiense, as jangadas, assim como o denso coqueiral, harmonizam a paisagem da orla.

Muito procurada durante o Carnaval, devido à programação festiva que acontece pela manhã e tarde, a praia desponta como destino certo dos surfistas que buscam ondas fortes e constantes.

Como chegar em Majorlândia



A praia está localizada a 161 km de Fortaleza. A viagem pela rodovia CE-040 pode ser feita em veículo próprio ou por meio da viação São Benedito, com saída do Terminal Rodoviário Eng. João Thomé. O translado pela companhia dura, em média, 3h30min e custa em torno de R$40. Interessados devem conferir a disponibilidade de passagens no site da empresa.



Para os que residem em Aracati, e localidades adjacentes, há topics e micro-ônibus, em frente à concessionária Honda, que realizam o trajeto para Praia de Majorlândia e Praia de Quixaba. O percurso dura, normalmente, 20 minutos e a passagem custa R$5. O transporte coletivo funciona até às 19 horas, todos os dias.

O que fazer

A orla da praia, que agora conta com um platô que permite uma visão panorâmica do mar, reúne turistas e nativos em busca do clique perfeito nesta paisagem tropical. Além deste atrativo, há outras opções de lazer para quem está aproveitando as praias aracatienses sozinho ou com a família.

Passeio de Jangada

O tradicional passeio de jangada é realizado por pescadores da região, durante a manhã e tarde, antes do pôr do sol. Não há horário fixo, mas os turistas devem se informar sobre as condições do vento e da correnteza antes de embarcar.

Refúgio Dourado

Apesar de ser também um restaurante, com funcionamento de terça-feira a domingo, incluindo feriados, entre 9h e 17 horas, o Refúgio Dourado ficou conhecido como um espaço cultural na praia. As esculturas nas falésias, de personagens/episódios que permeiam a cultura cristã, como criador, anjos e santa ceia, são um atrativo à parte. Além dessas figuras, o dragão, polvo e um retrato do fundo do mar também compõem a obra do artista da terra Toinho de Carneiro.

Endereço: Situado entre a rota das falésias de Canoa Quebrada e Majorlândia.

Buggy nas dunas

O roteiro, iniciado em Canoa Quebrada, também contempla a faixa de areia de Majorlândia e mais seis praias da região. O passeio dura 3h30min e custa entre R$500 a R$540. A tour acontece sob agendamento, sendo necessário verificar as condições da tábua da maré para realização da viagem. Interessados devem contatar a empresa Buggy Turismo Canoa pelas redes sociais (@buggyturismocanoa) ou telefone: (88) 98190.9782.

Onde comer

A avenida Santo Antônio, principal rua de Majorlândia, apresenta opções diversas para quem deseja conhecer a culinária local ou não abre mão de fast foods.

Pizzaria e Hamburgueria Ky Delícia

Funciona de quarta-feira a domingo, a partir das 18h, e conta com uma ambientação rústica e música ao vivo. O cardápio contempla os principais sabores de pizza e hambúrguer.

Endereço: Av. Santo Antônio (descida da praia)

Mais informações: (88) 99259.9444/ limaisadora@gmail.com

Pizzaria Tá no Forno

Em frente ao Ky Delícia funciona, quase todos os dias, exceto na terça-feira, entre 19h e 22 horas, a Pizzaria Tá no Forno.

Endereço: Av. Santo Antônio (descida da praia)

Mais informações: (88) 99983.8652

Pousada e Restaurante Sergio Guanabara



Destino ideal para quem procura refeições caseiras a um preço popular. Funciona todos os dias, em horário integral, e com um cardápio que inclui hambúrgueres, pizzas e combos.

Endereço: Av. Santo Antônio (descida da praia)

Mais informações: (88) 99655.6352

Opções na beira-mar



Restaurante e Pizzaria O Gilberto

Funcionando de terça-feira a domingo, entre 8h e 22 horas, o cardápio oferta, principalmente, o pescado de Majorlândia. Com petiscos e mariscos, além das opções de carnes, o espaço tem uma vista privilegiada de frente ao mar.

Mais informações: (88) 99714.3499

La Terraza

Mais uma opção de culinária local, o La Terraza funciona entre 12h e 23 horas, de terça-feira a domingo. Localizado em frente ao platô, o restaurante aposta em mariscos e petiscos para atrair a clientela.

Endereço: rua Maj. Bruno Figueiredo (em frente ao platô)

Mais informações: (88) 99975.7638 / laterrazamajor@gmail.com

Com o pé na areia



Barraca Três Irmãos (Seu Tarcísio)

Com peixada e menu variado, a barraca aparece como mais uma opção de culinária praieira. O ambiente familiar, assim como a excelente localização, convida os turistas e nativos que buscam conforto e boa comida no litoral leste.

Endereço: rua Maj. Bruno Figueiredo (em frente ao platô)

Barraca Brisa do Mar ( Sr. Mirtil)

Em funcionamento todos os dias, até as 18 horas, a barraca se tornou tradição em Majorlândia. Com preços mais acessíveis, em comparação a outras praias cearenses, o cardápio traz o pescado da região.

Endereço: rua Maj. Bruno Figueiredo (em frente ao platô)

Onde se hospedar

Quem procura calmaria nos feriados, e hospedagem a um custo menor durante a alta estação, pode encontrar nas pousadas de Majorlândia o melhor dos dois mundos.

Pousada Casa de Praia Majorlândia



Localizada na Av. Santo Antônio, em frente a praça Major Bruno, também dispõe de casas de veraneio para aluguel. A pousada fica próxima ao mercadinho Novo Dia, lanchonetes e sorveteria.

Mais informações: (88) 99627.4772

Pousada Alto da Brisa

Situada na rua Jangadeiro, nº 660, o espaço conta com suítes, piscina e churrasqueira para hospedagem de famílias e pequenos grupos. Com vista para o mar, o ambiente oferece café da manhã e serviço wi-fi.

Para mais informações: (88) 99976.4464 / pousadaaltodabrisa@gmail.com

