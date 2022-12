Atriz bolsonarista Luiza Thomé fecha conta em banco por motivação política

Fechamento da conta aconteceu após Maria Alice Setúbal, herdeira do banco, entrar na equipe de transição da pasta de Educação do governo Lula

Tendo declarado apoio à reeleição de Jair Bolsonaro (PL) à presidência da República e aos atos antidemocráticos, Luiza Thomé fechou sua conta no Itaú. A atitude veio após Maria Alice Setúbal, herdeira do banco, entrar na equipe de transição da pasta de Educação do governo Lula.

Bolsonarista convicta, a atitude foi uma forma de boicotar o banco. Ao blog F5 da Folha de São Paulo, afirmou ter distribuído “entre os necessitados” o dinheiro que restava na conta. A atriz chegou a fazer uma publicação sobre a atitude em sua conta oficial do Twitter, mas apagou logo depois.

“Cartão Banco Itaú, cancelei! Chega de apoiar quem não está preocupado com nosso país e sim com si próprio”, escreveu Luiza. Depois de apagar o tuíte, ela justificou “para não poluir muito (o feed)”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em resposta, o banco Itaú defendeu que a herdeira “não tem relação com o banco”. “Neca dedicou sua vida à área da educação, nunca tendo atuado na administração do banco, e não faz mais parte do grupo de acionistas que controlam o Itaú”, diz o comunicado.

Sobre o assunto Baguete francesa é declarada Patrimônio da Humanidade

Baturité: Mosteiro dos Jesuítas celebra centenário com programação festiva

Retrospectiva Spotify 2022: Marília Mendonça lidera ranking nacional

Quem é Luiza Thomé?

Cearense de Itapipoca, a atriz estreou na televisão em um episódio da novela "Dancin' Days" no ano de 1972. Depois, participou de produções como "Corpo a Corpo", "Dona Xepa", "Apocalipse" e seu mais recente papel foi na série televisiva "Cine Holliúdy".

Sobre o assunto Sertanejos rebatem Ludmilla sobre críticas a voto em Bolsonaro

Cantores gospel lançam rap "Messias" para criticar uso da fé por Bolsonaro

Atriz Cássia Kis elogia Jair Bolsonaro: "Grande homem"

Matuê se manifesta contra Jair Bolsonaro: 'Genocida'

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags