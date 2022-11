Netflix, Disney+ e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Teletubbies" e "Desencantada", confira opções!

Netflix

Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po estão de volta em uma nova série infantil disponível na Netflix. Cada episódio de "Teletubbies" traz aventuras surpreendentes, aprendizados, lições de vida e novas canções originais.

Prime Video

Estreia no Prime Video a comédia "Os Odiados do Casamento". No filme, os complicados irmãos Alice (Kristen Bell) e Paul (Ben Platt), junto com sua mãe (Allison Janney), são convidados para viajarem até o casamento de sua meia-irmã Eloise (Cynthia Addai-Robinson). O evento pode ser uma chance para eles se reconectarem como adultos e aprenderem a se amar como antes. Mas as diferenças de países, além de desavenças pessoais (e quase infantis) podem colocar tudo a perder.

Disney+

"Desencantada" entra para o catálogo do Disney+ nesta sexta, 18. No longa, Giselle (Amy Adams) e Robert (Patrick Dempsey) estão casados há quinze anos, mas ela está cansada de viver na cidade. Giselle e sua família decidem se mudar para uma pacata comunidade suburbana chamada Monroeville em busca de uma vida de conto de fadas. Infelizmente, isso não resolve todos os seus problemas. Os subúrbios têm outras regras e uma rainha: Malvina Monroe (Maya Rudolph), que faz Giselle se sentir ainda mais deslocada.

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Teletubbies – Temporada 1

Fuga Premiada – Temporada 1

Deon Cole: O Garotinho da Mamãe

Racionais: Das Ruas de São Paulo Pro Mundo

O Milagre

Etiqueta pelo Mundo – Temporada 1

1899 – Temporada 1

Disque Amiga para Matar – Temporada 3

Natal com Você

Pepsi, Cadê Meu Avião? – Temporada 1

Eu Sou Vanessa Guillen

Elite – Temporada 6

Somebody – Temporada 1

Terra dos Sonhos

Prime Video

Os Odiados do Casamento

Monster Hunter

Disney+



Meu Papai (ainda) é Noel – Temporada 1

Sem Limites com Chris Hemsworth – Temporada 1

A Misteriosa Sociedade Benedict – Temporada 2, Episódio 5

O Clube do Sumô! – Temporada 1, Episódio 5

Virando o Jogo dos Campeões – Temporada 2, Episódio 8

Star Wars: Andor – Temporada 1, Episódio 11

Os Montaner – Temporada 1, Episódios 6

Mickey Mouse Funhouse – Temporada 1

Desencantada

Mickey Mouse: A História de um Camundongo

