Galerias de arte do Ceará recebem exposições de obras internacionais

O Intercâmbio Internacional “Hospitalidade enquanto estética relacional” acontecerá ao longo deste mês de novembro em três cidades do Ceará. Cerca de 30 artistas, nacionais e do exterior, participarão de exposições e oficinas até o final do mês de novembro.

A proposta é mergulhar no universo da hospitalidade em suas múltiplas possibilidades de práticas artísticas relacionais. As atividades estão previstas para acontecer em Fortaleza, Fortim (litoral leste) e Guaramiranga (Maciço de Baturité).

O projeto é uma parceria entre o Grupo Meio Fio de Pesquisa e Ação do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e a Ponte Cultura, associação alemã, financiadora do projeto. O evento conta com cerca de 30 artistas visuais estrangeiros (da Alemanha, França, Reino Unido, Canadá) e brasileiros (do Ceará, Pará, São Paulo e Minas Gerais).

Ana Cristina Mendes, idealizadora e organizadora do grupo de pesquisa Meio Fio, também faz parte da associação alemã Ponte Cultura e explica como funciona esse intercâmbio: “Os encontros acontecem em forma de residência artística e nesse, em Fortaleza, viveremos a experiência da hospitalidade cearense enquanto estética relacional. Passaremos 17 dias num coletivo especialíssimo de experiências, nos relacionando e partilhando desse tempo juntos”.

A residência artística consiste no deslocamento do artista para um outro contexto cultural, com o objetivo de desenvolver um processo de criação artística associado à troca de experiências. A ideia é promover uma experiência estética e reflexiva em arte pública contemporânea.

O Intercâmbio também conta com oficinas de pintura, desenho, fotografia, caderno de artista e processo de criação, abertas ao público e gratuitas, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, em Fortaleza.

“Um lugar no lugar do outro”

A primeira exposição será aberta nesta quinta-feira, 17, a partir das 18 horas, na Galeria Café das Artes Vila Selvagem, em Fortim. Denominada “Um lugar no lugar do outro”, a exposição consiste em obras compartilhadas, em que artistas cearenses interferem livremente nos trabalhos impressos dos artistas internacionais.

Como parte da programação do evento, acontecerá o colóquio "Arte, Hospitalidade e Responsabilidade Socioambiental", no Hotel Escola Guaramiranga, no IFCE, de 24 a 26 de novembro.

Em Fortaleza, acontecerão exposições na Galeria Mariana Furlani Arte Contemporânea, Galeria Leonardo Leal, Galeria Multiarte e no Museu de Arte da UFC.

“É uma oportunidade daquelas que são presentes para vida inteira. Aqui, diferenças se misturam e fronteiras de culturas diluem-se através dessa ponte que nos une”, completou Ana Cristina Mendes.



Agenda: Exposições

Dia 17/11, às 18 horas - “Um lugar no lugar do outro” (Pequenos Formatos), Café das Artes Vila Selvagem, Pontal de Maceió, em Fortim.

Dia 18/11, às 18 horas - “Ô de fora... Tome chegada”, Galeria Mariana Furlani Arte Contemporânea (rua Canuto de Aguiar, 1401 , Meireles - Fortaleza).

Dia 19/11, às 10 horas - “Daqui e de onde você está...”, em homenagem ao artista Siegbert Franklin, conversa com Rafael Carvalho, Galeria Leonardo Leal (rua Visc. de Mauá, 1515 - Aldeota, Fortaleza).

Dia 21/11, às 18 horas - Exibição do vídeo Territórios, de Petros Sevastikoglou. Bate-papo com os gestores da Associação Alemã Ponte Cultura, Marianne e Peter Stüve, com o representante do Na Casa do Artista, Werne Souza e com os anfitriões desse Intercâmbio, Ana Cristina Mendes e Herbert Rolim. Galeria Multiarte (R. Barbosa de Freitas, 1727 - Aldeota, Fortaleza)

Dia 22/11, às 18 horas – “Corpo coletivo, subjetividades compartilhadas”, Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (MAUC/UFC), (avenida da Universidade, 2854 - Benfica- Fortaleza).

Oficinas

Local: Bloco Didático do Curso de Licenciatura em Artes Visuais do IFCE (avenida Treze de Maio, 2081 – Benfica - Fortaleza)

Dias 21 e 22 /11 - 14h às 17h - Desenho expandido, com Brigitte Schwacke e Lisa Haselbek (Alemanha)

Caderno de Artista, com Reinhild Gerum (Alemanha)

Fotografia experimental (Cianotipia), com Wendel Medeiros (IFCE)

Pintura experimental, com Gerlinde Pistner, Fred Ziegler e Tevauha -Thomas Volkmar Held (Alemanha)

- Processo de Criação: Sistematização da Imagem, com James Kudo (SP). Dias 24 e 26/11 - no Hotel Escola Guaramiranga (IFCE), Colóquio Arte, Hospitalidade e Responsabilidade Socioambiental.



