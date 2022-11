Sobrinho de Andy Warhol vende duas das primeiras obras do mestre da pop art

O sobrinho de Andy Warhol, guardião do legado de um dos maiores expoentes mundiais da arte pop e moderna, vende, nesta terça-feira, 15, em Nova York duas obras feitas em sua juventude e que nunca haviam estado no mercado.

O auto-retrato "Nosepicker 1: Why Pick on Me", de 1948, e "Living Room", do mesmo ano, muito menos conhecidas que seu famoso "Campbell's Soup" ou "Shot Sage Blue Marilyn" - vendida em maio por US$195 milhões -, serão leiloadas nesta terça-feira na casa nova-iorquina Phillips.

"Nosepicker 1" tem um preço inicial entre US$300mil e meio milhão de dólares e "Living Room" começará entre US$250mil e US$450mil.

"As duas obras estão na família há 70 anos e gostamos muito delas", diz James Warhola, sobrinho do autor, que manteve o "a" do nome da família que emigrou do Leste Europeu para os Estados Unidos no início do século passado.

"Há sete herdeiros, meus pais faleceram. Infelizmente, é o momento de vender e distribuir o que arrecadarmos" com a venda dessas obras expressionistas "totalmente únicas" do artista, disse seu sobrinho à AFP. James Warhola, filho do irmão mais velho de Andy Warhol (1928-1987), é um artista e ilustrador americano de 67 anos.

O autorretrato de um jovem Warhol enfiando o dedo no nariz - ele tinha 20 anos em 1948 - e a pintura de sua sala de estar em Pittsburgh (Pensilvânia) já foram expostas várias vezes ao redor do mundo, mas estiveram prestes a desaparecer.

Segundo Phillips, no final dos anos 1970, a família Warhol teve seu carro roubado com as duas obras dentro. "Felizmente, para a família e os amantes da arte, o veículo apareceu com as duas obras intactas", explica a casa de leilões.

Essas obras do período inicial da carreira do artista não devem atingir o recorde pago pelo retrato de Marilyn Monroe, "Shot Sage Blue Marilyn" (1964), leiloado no último dia 9 de maio. "Meus seis irmãos e eu não achávamos que esse trabalho valia tanto. Acho que meu tio Andy ficaria muito feliz", reflete Warhola.

