Neste dia 5 de novembro, a tragédia que ocasionou a morte da cantora Marília Mendonça completa um ano. A mãe da artista, Ruth Moreira, falou em entrevista ao "Fantástico" (TV Globo) sobre o luto com a perda da filha e mostrou o quarto dela, que permanece do mesmo jeito há um ano.

O “cantinho da Marília” foi preservado pela família desde que a artista faleceu em um acidente de avião ocorrido no dia 5 de novembro de 2021. Segundo a mãe, o closet era o local do quarto onde a filha passava a maior parte do seu tempo.

Sobre o luto, Ruth desabafou: "Foi o ano mais doloroso da minha vida. Só choro nas madrugadas, porque está todo mundo dormindo. É só Deus que está acordado para me ver".

Trajetória Marília Mendonça

Marília Mendonça nasceu em 1995 em Cristianópolis, Goiás. Desde criança, ela já mostrava interesse pela música e, aos 12 anos, ganhou destaque como compositora pela música “Minha Herança”.

A artista se tornou conhecida nacionalmente como “Rainha da Sofrência” em 2015, aos seus 20 anos, com as canções “Infiel” e “Sentimento Louco”. O álbum mais recente lançado por Marília é “Todos os Cantos do Mundo”, que recebeu o Grammy Latino de melhor álbum de Música Sertaneja.

Veja as 10 músicas mais tocadas de Marília Mendonça segundo o Deezer:

Mal Feito (lançada em 2022, após sua morte)

Vai Lá em Casa Hoje (2021)

Presepada (2021)

Esqueça-me se For Capaz (2021)

Todo Mundo Menos Você (2021)

Graveto (2020)

Infiel (2015)

Amante Não tem Lar (2017)

Como Faz com Ela (2016)

