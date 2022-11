Festival Sérvulo Esmeraldo 93 abre inscrições para workshops gratuitos

O Festival Sérvulo Esmeraldo abriu inscrições para sua terceira edição (FSE 93), que conta com três residências artísticas e uma artística-educativa. O evento cearense acontece neste mês de novembro, no Crato, e terá participação de Regina Silveira, Marcelo Zocchio, Leda Catunda e o artista-educador Paulo Portella Filho.

O evento terá programação inteiramente gratuita e seu tema é “Arte para Todos Fazendo Arte”. Com incentivo às artes visuais, formação e experimentação artística; o FSE 93 é uma homenagem ao escultor, gravador, ilustrador e pintor Sérvulo Esmeraldo, nascido no Crato.

Este ano, Regina Silveira irá realizar a exposição “PORTAL”, com seus trabalhos individuais. Além disso, a artista apresentará seminário e workshop direcionado a professores, artistas e estudantes de Artes Visuais de últimos semestres, preferencialmente da Universidade Regional do Cariri (URCA).

Confira os workshops do Festival Sérvulo Esmeraldo 93

Vestígios (por Regina Silveira)

Exercícios poéticos de captura e transformação do tipo de signos possíveis de identificar como “índice”: a família dos rastros, vestígios, sombras, marcas e indícios de todo tipo que podemos encontrar no mundo real.

Quando: de 15 a 20/11, das 14h às 17h30

Onde: Centro de Artes Violeta Arraes (Av. Padre Cícero, 1348 - São Miguel, Crato - CE)

Quanto: gratuito

Inscrições: por meio do link https://forms.gle/gU7JZXLEh2r6yPDMA (15 vagas)

Mais informações sobre a artista: https://reginasilveira.com

Vestimentas ( Por Leda Catunda)

A artista aborda o conceito de “Vestimentas” e das suas possíveis funções na sociedade, a exemplo do vestido da noiva, da roupa dos religiosos, dos uniformes esportivos e militares, entre outros.

Quando: de 15 a 20/11, das 14h às 17h30

Onde: Senac Crato (Rua Dom Quintino, 596 – Praça da Sé – Centro/Crato)

Quanto: gratuito

Inscrições: por meio do link https://forms.gle/C5Axsb4Ynrh2qpx48 (15 vagas)

Mais informações sobre a artista: http://www.ledacatunda.com.br

A Deriva e o Lugar do Tempo do Crato (Por Marcelo Zocchio)

Uma cartografia do centro antigo do Crato é pretexto para A Deriva e o Lugar do Tempo do Crato. A partir de nove fotografias de pontos icônicos da cidade, feitas entre 1910 e 1970, os participantes fazem “derivas”, caminhando e conversando na região do mapa em mãos.

Quando: de 15 a 20/11, das 15h30 às 19h

Onde: URCA Campus Pimenta (Rua Cel. Antonio Luiz, 1161 – Pimenta/Crato)

Quanto: gratuito

Inscrições: por meio do link https://forms.gle/NTdcxEhWSQG3RQ738 (15 vagas)

Mais informações sobre o artista: https://www.marcelozocchio.com.br

Como Ver “Portal”: Um Ateliê de Observação e Interpretação (Por Paulo Portella Filho)

Na residência educativa, Paulo Portella Filho trata de processos educativos que visam ao fortalecimento das práticas do ensino de Arte na escola formal e/ou em espaços não formais, caso de museus, centros culturais, escolas livres etc.

Quando/Onde:

Dia 14, das 15h às 18h: Centro de Artes Violeta Arraes – URCA (Av. Padre Cícero, 1348 - São Miguel/Crato); e na exposição “PORTAL”, no Centro Cultural do Araripe (Largo da RFFSA – Centro/Crato);

Dia 15/11 a 18/11, das 18h às 21h - Centro Cultural do Araripe (Largo da RFFSA – Centro/Crato);

Dia 19/11 e 20/11, das 10h30 às 11h - Atividades de avaliação e atendimento individual em home-office.

Inscrições: por meio do link https://forms.gle/gLeMA8GDEc3cYM9i7 (15 vagas)

Mais informações sobre o artista: Instagram @pportellaf

