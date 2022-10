BA: Feira de Santana recebe festival de gastronomia sertaneja

06:30 | Out. 27, 2022

Festival Sabores do Sertão acontece de 16 de novembro a 4 de dezembro em diversos restaurantes da cidade; estabelecimentos recebem mentoria antes do evento

O município de Feira de Santana, na Bahia, receberá a partir do próximo mês o primeiro festival Sabores do Sertão. Com o tema "Conexões através da Gastronomia", o evento pretende celebrar a culinária da região.

O evento é promovido pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e órgãos municipais. A programação vai de 16 de novembro a 4 de dezembro, em diversos restaurantes da cidade. A lista completa ainda será anunciada pela organização.



Como etapa preparatória para o festival, restaurantes de Feira de Santana estão recebendo mentorias. O chef Uelcimar Cerqueira, professor de Gastronomia no Senac, auxilia os estabelecimentos com técnicas para desenvolver, harmonizar e apresentar pratos para os consumidores.

Serão oferecidas três categorias no evento: prato principal, lanches e petiscos, e doces e sobremesas. Os preparos são feitos com ingredientes locais, trabalhando receitas típicas da região e promovendo a gastronomia tradicional.

Serviço

I Festival Sabores do Sertão

Onde: Feira de Santana (BA)

Feira de Santana (BA) Quando: 16 de novembro a 4 de dezembro

16 de novembro a 4 de dezembro Como: nos restaurantes participantes (lista a ser divulgada) ou por delivery

nos restaurantes participantes (lista a ser divulgada) ou por delivery Informações: pelo Instagram @festivalsaboresdosertao

