Cidade da Criança: edital para restaurantes e cafeterias será lançado em dezembro

O edital para a concorrência pública que escolherá restaurante e cafeterias para a Cidade da Criança (conhecido também como Parque da Liberdade), no Centro, será lançado em dezembro. Segundo a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), o edital será publicado no site E-Compras e divulgado no Portal da Prefeitura. Ainda não há informações sobre o processo de inscrição.

As empresas deverão funcionar em prédios históricos localizados dentro da Cidade da Criança, que será entregue em dezembro após um ano e cinco meses de obras de revitalização. O local será entregue antes do Natal, segundo a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf).

Conforme o projeto de revitalização do arquiteto Yuri Nobre, o prédio que abrigará o restaurante é um casarão de dois andares. As cafeterias serão abrigadas por prédios menores.

A Cidade das Criança é patrimônio histórico do Município e foi tombado em 1991. A obra de requalificação ganhou projeto em 2018 e foi iniciada em junho de 2020. Desde então, o local está interditado.



