Seminário Vivencial realiza programação com biodança e mestre da cultura

Nos dias 11, 12 e 13 de novembro, acontece o Seminário Vivencial - Ancestralidades que nos unem: na teia do viver e conviver. O evento acontece em formato presencial, no Mundo Akar, e online com o objetivo de contar a história da Constelação Familiar no Ceará, uma prática utilizada por alguns psicólogos para resolver conflitos familiares.

No primeiro dia, o Mestre da Cultura Popular Martônio Holanda irá receber o público com sua arte a partir das 16 horas. Em seguida, a psicóloga Idalice Barbosa apresentará sua pesquisa "Caminhos das Constelações Familiares no Ceará", ao lado de Sany Rios. Por fim, terá uma cerimônia em homenagem aos pioneiros da Constelação Familiar no Ceará, com fala de homenageados e da convidada Elza Carvalho.

No dia 12, a programação tem início às 8h30, onde Elza realizará uma imersão ao longo do dia com o tema "Sintomas", a partir do olhar da Saúde Sistêmica. As atividades do dia se encerrarão por volta das 19 horas, após uma vivência de biodança: "dançando as ordens do amor".

No domingo, o evento tem início às 15 horas. Elza conduzirá a tarde com uma apresentação sobre "Relações de ajuda em nossa vida pessoal e profissional", com base nas "Ordens de Ajuda", de Bert Hellinger. A cerimônia de encerramento terá início às 19 horas e será conduzida por Sany Rios e Martônio Holanda.

O evento será realizado no bairro Guararapes e valor do 1º lote é de R$ 680 para quem quiser participar presencialmente. Já o ingresso para assistir online custa R$ 390.

Seminário Vivencial - Ancestralidades que nos unem: na teia do viver e conviver

Onde: Rua Felipe Nery, 1000 - Guararapes, Fortaleza, Ceará

Quando: 11, 12 e 13 de novembro

Mais informações e compra de ingressos: zap.sanyrios.com

