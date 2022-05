Senac realiza palestras, oficinas e desfiles no DFB Festival em maio

O DFB Festival acontece entre os dias 25 e 28 de maio com o objetivo de promover a moda autoral da América Latina; Senac participa com palestras, oficinas e desfiles

O DFB Festival, que reúne moda, cultura e empreendedorismo, acontece de maneira presencial entre os dias 25 e 28 de maio. Com atrações musicas, desfiles, palestras e workshops, a iniciativa contará com a parceria do Senac.

A instituição de educação profissional promoverá três workshops: “A joia enquanto expressão artística: Um experimento sobre joalheria contemporânea”, “Escrita criativa para a moda” e “Moda a partir de resíduos”.

As ações ocorrerão no Senac Reference, na avenida Desembargador Moreira. As inscrições custam R$100 e podem ser feitas on-line.

Também haverá quatro palestras que serão realizadas no Aterro da Praia de Iracema de forma gratuita. Uma das temáticas será “Sustentatbilidade, inclusão e experiência de marca”, que terá os palestrantes Lilyan Berlin, Belly Palma e Denise Faertes.

Outra novidade será o lançamento do concurso “Jovens Criadores Senac” durante o desfile do estilista David Lee. Além disso, o Senac levará para a passarela uma criação entre o designer Ivanildo Nunes em parceria com um grupo de artesãs de Maranguape.

Eventos do Senac no DFB Brasil

Palestras

- “Joalheria Contemporânea”, com Alice Floriano (RS), Nathalia Canamary (CE) e Antônio Rabello (CE)

Quando: quarta-feira, 25, às 15 horas

- “Universo Digital”, com Lucas Leão (RJ) e Valentino Kmentt (CE)

Quando: quinta-feira, 26, às 15 horas

- “Moda a partir de Resíduos”, com Itiana Pasetti (RS), Adriana Tubino (SP) e Dudu Bertholini (SP)

Quando: sexta-feira, 27, às 15 horas

- “Sustentabilidade, Inclusão e Experiência de Marca, com Lilyan Berlim (RJ), Belly Palma (SP) e Denise Faertes (RJ)

Quando: sábado, 28, às 15 horas

Onde: Aterro da Praia de Iracema

Inscrições: na plataforma Sympla

Oficinas

- “A joia enquanto expressão artística: Um experimento sobre joalheria contemporânea”, com Alice Floriano

Quando: quinta-feira, 26, das 9h às 12 horas

- “Escrita criativa para a Moda”, com Lucas Winck

Quando: sexta-feira, 27, das 9h às 12 horas

- “Moda a partir de resíduos”, com Itiana Pasetti, Adriana Tubino e Dudu Bertholini

Quando: sábado, 28, das 9h às 12 horas

Onde: no Senac Reference (avenida Desembargador Moreira, 1301 - Aldeota)

Quanto: R$100

Inscrições: no site do Senac

Desfiles

- Lançamento do Concurso Jovens Criadores Senac, com David Lee

Quando: sexta-feira, 27, às 19h30min

Onde: na Sala Areia - Aterro da Praia de Iracema

- Ivanildo Nunes com Artesãs de Maranguape

Quando: sábado, 28, às 19h30min

Onde: na Sala Negra - Aterro da Praia de Iracema

DFB Brasil

Quando: de 25 a 28 de abril

Mais informações: @dfbfestival



