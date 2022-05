Mil Coisas Invisíveis: Tim Bernardes anuncia novo álbum para junho

Cinco anos após apostar na carreira solo com o álbum "Recomeçar", o cantor, compositor e multi-instrumentista Tim Bernardes anuncia novo projeto autoral para 2022. "Mil Coisas Invisíveis" é o nome do novo álbum do artista, que será lançado no dia 14 de junho. O primeiro single do trabalho será lançado nesta terça-feira, 3.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por tim bernardes (@timbernardes)

"Passei o ano passado inteiro no estúdio gravando e trabalhando essas músicas novas, músicas que vim compondo nos últimos anos. Um processo interno longo finalmente começar a sair pro mundo é uma alegria enorme pra mim! Conto mais em breve", instigou os fãs em publicação nas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vocalista da banda O Terno, que compartilha com Biel Basile e Guilherme D'Almeida desde 2009, Tim enveredou na carreira solo em 2017, quando lançou "Recomeçar". O artista trouxe o show do disco para Fortaleza em duas ocasiões: em maio de 2018, no Cinteatro São Luiz, e em junho de 2019, no Theatro José de Alencar, ocasião na qual também se apresentou com a turnê do disco "Atrás / Além", com O Terno.

Sobre o assunto 5 anos sem Belchior: o retrato do Brasil na obra do artista

Ícone do Carnaval, Luxo da Aldeia faz show após dois anos longe dos palcos

"Corpolítica": Marco Pigossi produz filme sobre candidaturas LGBTQIA+

Desde o lançamento de "Recomeçar", Tim vem acumulando composições para outros artistas, além de participações especiais. Destacam-se "Realmente Lindo", que escreveu para "A Pele do Futuro" (2018), de Gal Costa; "Prudência", cantada por Maria Bethânia no disco "Noturno" (2020); e a parceria "Gracinha", do disco homônimo de Manu Gavassi, com a cantora e o pianista Amaro Freitas.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags