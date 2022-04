Temperatura Máxima hoje, 24/04: qual filme vai passar domingo, na TV Globo?

Um filme de ação vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 24 de abril (24/04). Longa começa no início da tarde, na TV Globo, após o Esporte Espetacular

Um filme de ação vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 24 de abril (24/04), na programação da TV Globo, às 12 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Trata-se de “Vingadores: Guerra Infinita”.

O cruel Thanos pretende reunir todas as Jóias do Infinito em sua manopla para se tornar o mais poderoso da galáxia e ser capaz de decidir o futuro da humanidade. Seu plano é destruir metade de toda a população do universo.

Os Vingadores, então, se unem aos super-heróis aliados na maior guerra de todos os tempos para impedir os planos do vilão.

Veja trailer

Filme da Temperatura Máxima hoje, 24



Vingadores: Guerra Infinita

Quando: hoje, domingo, 24 de abril (24/04), às 12 horas e 30 minutos

Onde: no canal aberto da Globo

