Com Matheus Fernandes e Zé Vaqueiro, Fortal divulga atrações; confira

Depois de dois anos com atividades suspensas por causa da pandemia do coronavírus, o Fortal retorna com sua tradicional programação em julho. O evento divulgou as primeiras atrações do evento nesta quarta-feira, 20 de abril.

Um dos destaques é Matheus Fernandes, que se apresenta no dia 21 de julho. Essa edição marcará seu primeiro show na Cidade Fortal.

Além dele, outros artistas foram confirmados, como Bell Marques, Rafa e Pipo, Harmonia do Samba, Taty Girl, Claudia Leitte, Nattan, Ivete Sangalo, Jonas Esticado e Felipe Amorim.

O Camarote Mucuripe, que conta com apresentações exclusivas e open bar, também já tem seus primeiros cantores anunciados. São eles: Wesley Safadão, Zé Vaqueiro, Pedro Sampaio, Dennis, Zé Felipe, Eva, Durval Lelys, entre outros.

Os ingressos já estão sendo vendidos no site do Efolia. O público também pode adquirir entradas na loja física do Fortal, que está localizada no RioMar Fortaleza.

Os valores variam entre R$190 e R$410. Ainda é possível adquirir os pacotes, que possibilitam ingressos para abadás diferentes.

Atrações do Fortal

quinta-feira, 21

- Vumbora: Bell Marques e Rafa e Pipo

- Bagunça: Harmonia do Samba e Matheus Fernandes

- Pra Cima: Taty Girl

sexta-feira, 22

- Largadinho: Claudia Leitte

- Siriguella: Bell Marques

- Bloco: Nattan e Felipe Amorim

sábado, 23

- Siriguella: Bell Marques

- Village: Ivete Sangalo

- Vem com o Gigante - Eh Loco: Léo Santana

domingo, 24

- Siriguella: Bell Marques

- Village: Ivete Sangalo

- Bloco 5: Jonas Esticado e atração surpresa

Fortal 2022

Quando: de 21 a 24 de julho

Onde: na Cidade Fortal

Ingressos: disponíveis no site do Efolia e na Central do Fortal no RioMar Fortaleza



