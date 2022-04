Monark anuncia novo podcast em plataforma usada por extrema-direita

Após rumores de que Monark estaria preparando um novo programa, o apresentador confirmou na última quinta-feira, 31 de março, o lançamento de um novo podcast, o "Monark Talks", na plataforma canadense Rumble. Conhecido pelo Flow Podcast, Monark foi desligado do programa em fevereiro após acusações de apologia ao nazismo.

O Rumble é uma plataforma de vídeo fundada em 2013 por Chris Pavlovski. O site ficou conhecido através de figuras da extrema-direita que acusavam o YouTube e outras redes sociais de censurar seus conteúdos e decidiram migrar para a plataforma canadense. Dinesh D'Souza, Sean Hannity e até mesmo o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aderiram ao site.

Antes mesmo de anunciar o novo programa, Monark havia elogiado a plataforma publicamente. Em março, depois de passar um tempo longe das redes sociais, o influenciador anunciou seu retorno e celebrou a entrada do Rumble no mercado brasileiro. "Está aí uma plataforma que respeita a liberdade de expressão e que não vai censurar ninguém", disse na ocasião.

Ao anunciar o novo podcast, Monark revelou que foi contratado pelo Rumble para ajudar no lançamento da plataforma no Brasil. "É a primeira expansão internacional que eles estão fazendo e eles escolheram o Brasil porque é um mercado muito importante e porque aqui a gente está sofrendo censura e cancelamento frequentemente", afirmou. O Monark Talks estreia próxima segunda, 4 de abril.

O apresentador ainda dirigiu críticas ao YouTube. "O YouTube já não é mais uma plataforma séria e ele vai calar você se você não tiver a mesma ideologia que o YouTube quer que você tenha ou que você não tenha o mesmo pensamento, que é o que tá acontecendo comigo e com o Flow, que mesmo depois de ter me tirado ainda continuou sendo desmonetizado", declarou.

Monark já tinha criticado a plataforma anteriormente. Ao ser desligado do Flow, o influenciador tentou criar seu próprio canal no YouTube, mas teve a monetização barrada pela plataforma. Na ocasião, ele afirmou que estava sofrendo "perseguição política".

