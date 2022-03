Guerra: Peça de dissidente russo abre o Festival de Teatro de Avignon

"A programação deste trabalho foi decidida há dois anos, muito antes da invasão russa da Ucrânia", disse o diretor do evento

Uma peça do diretor russo Kirill Serebrennikov, que não pode sair de Moscou, abrirá o Festival de Teatro de Avignon (sudeste da França) em julho, anunciaram os organizadores nesta quinta-feira, 24.

A peça de Serebrennikov será uma adaptação de "O Monge Negro", um conto pouco conhecido de Anton Chekhov. Será apresentada no pátio de honra do Palácio dos Papas, local emblemático do festival.

"Não sabemos no momento se ele poderá vir a Avignon. Claro que queremos ardentemente", disse à AFP o diretor do festival, Olivier Py. "A programação deste trabalho foi decidida há dois anos, muito antes da invasão russa da Ucrânia", disse.

Serebrennikov foi condenado em junho de 2020, por desvio de fundos, a três anos de prisão suspensa e uma proibição de saída do território. O festival acontecerá entre os dias 7 e 26 de julho. Serebrennikov, 52, é conhecido por suas criações controversas e pelo apoio à comunidade LGBTQIA+ na Rússia.

O artista apresentou uma versão preliminar da obra em Hamburgo em janeiro, após receber uma autorização inesperada para viajar para a Alemanha.

