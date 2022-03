Projeto do Porto Iracema das Artes discute série "Meninas do Benfica"

O Porto Iracema das Artes promove debate com as diretoras Roberta Marques e Luciana Vieira, o produtor executivo Maurício Macêdo e a atriz Larissa Goes

A série cearense “Meninas do Benfica” será o centro de um debate que acontece nesta terça-feira, 22 de março, no Porto Iracema das Artes. A partir do projeto “Anatomia da Série”, os profissionais que trabalharam na produção abordarão seus processos criativos e a concepção da obra.

Na data, estarão presentes as diretoras Roberta Marques e Luciana Vieira, o produtor executivo Maurício Macêdo e a atriz Larissa Goes. O evento ocorre no auditório da instituição da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult - CE).

O conteúdo ficcional acompanha a trajetória de quatro amigas recém-formadas em Comunicação Social que buscam rumos para suas próprias vidas. O pano de fundo é 2013, em meio às manifestações que tomaram conta das ruas brasileiras na época.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tomadas por uma nova consciência política, as mulheres enfrentam dilemas enquanto tentam amadurecer. Além de Larissa Goes, o elenco é composto por Lua Martins, Amanda Freire e Ariza Torquato.

A trilha sonora teve supervisão musical de Mona Gadelha, coordenadora do Laboratório de Música do Porto Iracema das Artes. Nas faixas, estão artistas cearenses, como Arquelano, Soledad, Luiza Nobel e Clau Aniz.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Mano Brown fala sobre podcast do Spotify: "antes me viam como um cara ignorante"

Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

Projeto “Anatomia da Série”: “Meninas do Benfica”

Quando: terça-feira, 22 de março, às 19 horas

Onde: no Auditório da Escola Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)

Mais informações: no perfil do Instagram @portoiracemadasartes



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast aqui.